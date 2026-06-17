Las razones de La Moneda para mantener en vilo el nombramiento de Ricardo Rincón como embajador

Ante esta situación, el embajador de Chile en Panamá sigue siendo Alejandro Sfeir, diplomático de carrera y nombrado en el gobierno de Gabriel Boric.

AGENCIA UNO

El nombre del ex diputado Ricardo Rincón apareció a mediados de abril como uno de los considerados por el Gobierno de José Antonio Kast para ser embajador, e incluso ya se apuntaba a un posible destino: Panamá.

Sin embargo, el hermano de la ministra Ximena Rincón no se ha movido de nuestro país, y desde el entorno del abogado, dejaron en claro que la designación de funcionarios diplomáticos es de exclusiva atribución del presidente Kast, consignó La Tercera.

Pero apenas se conoció que Ricardo Rincón podría ser nombrado como embajador, diversas voces -incluso al interior del oficialismo- dejaron ver su inquietud, apuntando entre otras razones a su vínculo con la titular de Energía y a la denuncia por violencia intrafamiliar que enfrentó en 2002.

Esto además provocó la reacción de autoridades panameñas, donde la diputada Paulette Thomas dejó ver que “rechazamos la posible designación de Ricardo Rincón, como embajador de Chile en Panamá, debido a sus antecedentes de violencia intrafamiliar (…). El señor Rincón fue denunciado de forma civil y penal por su expareja por lesiones físicas. Panamá no necesita un agresor más”.

Por su parte, la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica) dejó ver que el Gobierno había forzado en demasía los nombramientos políticos.

“Estimamos pertinente reiterar la importancia de continuar fortaleciendo una política exterior sustentada en la profesionalización, la experiencia y el mérito, principios que históricamente han contribuido al prestigio y la continuidad de la acción internacional de Chile”, puntualizó la organización.

Ante esta situación, el embajador de Chile en Panamá sigue siendo Alejandro Sfeir, diplomático de carrera y nombrado en el gobierno de Gabriel Boric, quien recibirá la próxima semana al canciller Francisco Pérez Mackenna.