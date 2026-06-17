La Moneda anuncia creación de fuerza de tarea para ubicar a niños haitianos que ingresaron en 2025

Además, se convocó a ministerios, Carabineros, PDI y las instituciones correspondientes, con el fin de “reunir con rigor y seriedad toda la información disponible y ordenar la acción del Estado frente a los vacíos de información que han sido detectados”.

AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, dio a conocer las primeras medidas que implementará La Moneda para enfrentar el ingreso masivo de niños haitianos en 2025 y que llegaron al país en condiciones irregulares.

Desde Palacio, Alvarado expresó que José Antonio Kast “nos instruyó actuar con la máxima urgencia para abordar las irregularidades, errores y potenciales delitos en el contexto de la entrada masiva y descontrolada de niños haitianos a Chile en los últimos años”.

El secretario de Estado puntualizó que, en esta línea, el Servicio Nacional de Migraciones ya presentó una denuncia penal por eventual trata y tráfico de niños, puntualizando que “detrás de cada antecedente hay un niño o una niña, y esa es nuestra primera y máxima preocupación”.

Es por esto que se convocó a ministerios, Carabineros, la PDI y las instituciones correspondientes, con el fin de “reunir con rigor y seriedad toda la información disponible y ordenar la acción del Estado frente a los vacíos de información que han sido detectados”.

Este equipo interministerial será liderado por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, junto con la creación de un cuerpo de tarea para apoyar la labor de Frank Sauerbaum en el Servicio Nacional de Migraciones.

Claudio Alvarado planteó que “cada ministerio, dentro de su ámbito de acción, con la información hoy día disponible y con una coordinación efectiva, pueda hacer un aporte a la investigación que hoy día lleva adelante el Ministerio Público“.

Alvarado reiteró que el objetivo es ubicar, identificar y determinar si los niños haitianos involucrados no tienen paradero conocido o sus derechos son vulnerados, dejando en claro que “el Estado de Chile tiene un deber con cada uno de esos niños y lo vamos a cumplir”.