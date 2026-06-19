Wulf y críticas de Kaiser y Matthei por liderar búsqueda de menores haitianos: “Soy la ministra que trabaja con niños”

AGENCIA UNO

María José Wulf, ministra de Desarrollo Social, salió al paso de los cuestionamientos de su sector, liderados por Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, por su rol como líder de la fuerza de tarea dispuesta por el Gobierno para dar con el paradero de los niños haitianos que ingresaron de manera masiva a principios de 2025.

En entrevista con T13, la secretaria de Estado respondió a lo señalado por los ex candidatos presidenciales, quienes apuntaron que la coordinación debió ser liderada por el propio presidente José Antonio Kast, secundado por el ministro de Seguridad Pública.

Ante esto, Wulf expresó que “hoy día nuestro foco no es centrar en este tipo de debate, nuestro foco es identificar a los niños, poder darle claridad a la ciudadanía y trabajar en el bienestar de ellos”.

“Ese es nuestro foco, no caer en rencillas de si esto es responsabilidad de un lado o esto es responsabilidad de otro”, agregó.

La titular de Desarrollo Social puntualizó que “este es un tema de proteger a los niños. Nosotros somos un ministerio que trabaja por la infancia, que tenemos sistemas de información robustos”.

En esta línea, María Jesús Wulf precisó que su cartera está trabajando coordinada con su par de Seguridad Pública y “con otros actores, como el Servicio de Migraciones, el Registro Civil, con la Cancillería, con los tres poderes del Estado que ayer (jueves) se reunieron con el presidente de la República, por lo que no vemos como un obstáculo que el Ministerio de Desarrollo social lo asuma, porque nosotros contamos con información”.

Por su parte, el ministro Martín Arrau salió en defensa de su compañera de Gabinete, declarando que “lo más importante y la prioridad número uno son los niños y ahí es donde entra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien tiene acceso a muchísimas bases de datos del Estado, quien coordina muy bien con el Ministerio de Educación, de Salud, también con el Ministerio de Seguridad cuando se requiere”.