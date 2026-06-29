“Me parece impresentable”: PNL exige que Mirosevic se inhabilite de votar en la AC contra Grau

La solicitud ocurre luego de que el senador anunciara que no se sumaría a la gira de Kast para estar presente cuando se discuta el libelo.

La diputada Paulina Muñoz (PNL) exigió que el senador Vlado Mirosevic (PL) se inhabilite de votar la acusación constitucional (AC) contra Nicolás Grau.

Esto, luego de que el parlamentario anunciara que decidió no sumarse a la gira que realizará el presidente José Antonio Kast a Paraguay y Uruguay, para estar presente cuando se discuta el líbelo en el Senado.

En el video que subió en sus redes sociales, el senador manifestó que “sería una tremenda injusticia que fuera aprobada, por lo que es mi responsabilidad estar ese día“. Evidenciando públicamente que la rechazará.

Fue esto lo que motivó a la diputada libertaria a exigir que Mirosevic se inhabilite de votar la AC contra Grau el martes.

“Me parece impresentable que un senador manifieste abiertamente su voto antes de que se desarrolle el juicio político-jurídico en el Senado. Existe una acusación fundamentada, una defensa, una réplica y una dúplica, por lo que quienes deben resolver tienen el deber de mantener una posición imparcial”, sostuvo Muñoz.

Además, recordó que hace unos días el senador Luciano Cruz-Coke (EVO) decidió inhabilitarse debido a que había opinado públicamente sobre el fondo de la acusación.

“El senador (Mirosevic) debería inhabilitarse por haber fijado anticipadamente su postura. Aquí lo correcto es mantener una posición imparcial hasta que el Senado conozca la acusación constitucional, escuche los argumentos de ambas partes y resuelva conforme al mérito de los antecedentes”, cerró.