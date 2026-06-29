Ossandón confirma que habría rechazado AC contra Grau: “Políticamente le hace mal al gobierno del presidente Kast”

El senador RN no estará cuando se vote el libelo puesto que acompañará a Kast en su gira por el Mercosur.

El senador Manuel José Ossandón (RN) confirmó que, en caso de haber estado presente, habría rechazado la acusación constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En conversación con The Clinic explicó que “había tomado la decisión de votar en contra de la acusación constitucional en contra del ministro“.

“Lo que hago siempre es que le consulto a tres abogados de confianza, que me hagan un estudio y me recomienden. Los tres me dijeron lo mismo, llegaron a la conclusión que no había mérito jurídico para esto“, indicó.

Sin embargo, el parlamentario se ausentará puesto que integrará la comitiva que acompañará al presidente José Antonio Kast en su gira por el Mercosur.

El senador sostuvo que “aquí hay un evidente desempeño de un gobierno malo anterior, digamos. En la parte económica fue súper deficiente, desastroso en algunos sectores, en algunas cosas. Pero una mala gestión económica o la incompetencia en una determinada materia no constituyen, a mi juicio, por sí solo, una infracción a la Constitución. Por lo tanto, da lo mismo que vaya o no vaya”.

Sobre su voto en la AC contra Grau, Ossandón aseguró que “yo ya había dicho y todo el mundo sabe que estaba en contra de la acusación por el estudio que habíamos hecho y, además, porque creo que políticamente le hace mal al gobierno del presidente Kast, a quien yo quiero que le vaya bien“.

Además descartó que su ausencia implique una baja en el quórum de la votación porque “según lo que tengo entendido, son varios los que están en contra de esta acusación. Por lo tanto, el quórum no va a hacer el que va a marcar ninguna diferencia”.