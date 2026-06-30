Presidente del PPD: “Republicanos está trabajando para Johannes Kaiser y no para Kast”

Frente a los cuestionamientos, el diputado Agustín Romero defendió la alianza Republicanos-Libertarios: “Nuestros aliados naturales son el Partido Nacional Libertario. Ellos no están en el Gobierno, pero nuestro ideario político está con ellos”.

AGENCIA UNO

El diputado Raúl Soto, timonel del PPD, analizó la fallida acusación constitucional presentada por Republicanos y libertarios en contra de Nicolás Grau, cuestionando las motivaciones del partido del presidente Kast para apoyar el accionar de la colectividad de Johannes Kaiser.

En entrevista con radio Cooperativa, el parlamentario indicó que el libelo “¿le hace daño al Gobierno de Kast? Sí. Entonces la pregunta es: ¿para quién está trabajando Republicanos, si no es para el presidente Kast? Y yo creo que Republicanos hoy día está trabajando para Johannes Kaiser y no para el presidente Kast”.

“No veo otra explicación. (En Republicanos) están tan tironeados ideológicamente por esas posiciones más extremas desde la derecha a lo que ellos representan, que se ven obligados a tomar esas posturas, porque creen a lo mejor que pueden perder electorado por ese sector”, puntualizó el timonel del PPD.

Ante estas declaraciones, la secretaria general de Renovación Nacional, Katherine Martorell, declaró que “Sería importante recordar que los aliados o los partidos que están apoyando al Gobierno no incluyen al Partido Libertario. Si bien en la práctica lo han hecho, ellos no se han considerado parte de esos partidos”.

Frente a los cuestionamientos, el diputado Agustín Romero defendió la alianza Republicanos-Libertarios: “Nuestros aliados naturales son el Partido Nacional Libertario. Ellos no están en el Gobierno, pero nuestro ideario político está con ellos”.