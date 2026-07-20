Ministro de Defensa explica viaje a Hawái en medio de emergencia: “No andábamos en el Mundial ni de vacaciones”

“No andábamos ni en el Mundial ni de vacaciones. Estábamos trabajando. He llegado hoy día mismo, pero tenemos un equipo con subsecretarios que funcionó perfectamente bien”, agregó.

AGENCIA UNO

Fernando Barros, ministro de Defensa, salió al paso de los cuestionamientos surgidos por su viaje a Hawái, en medio de la emergencia que se vive en el centro-norte del país por el sistema frontal.

El primer en alertar esta situación fue el senador Iván Flores (DC): “La presencia del ministro de Defensa, ¿Qué pasó? Se fue cuando estaban empezando los temporales, hace 3 o 4 días. Parece que regresa la próxima semana, ¿Quién sabrá? (…) Está en Hawái. Está en algo que tiene que ver con su tarea, pero en un momento crítico, la pega principal está aquí”.

Ante esto, fue el mismo secretario de Estado quien respondió a las críticas, dejando en claro que “aquí no hay nada que explicar, ni nada que defenderse. Somos un gobierno que dirige el presidente y que tiene una institucionalidad. En materia de desastres, está el Senapred, están los Cogrid, pero la cabeza es el Ministerio de Interior y toda su organización. Todas las demás reparticiones somos colaboradores”.

Fernando Barros aseguró que “las Fuerzas Armadas, ya desde la semana pasada, estaban en un estado de preparación. Todos los equipos, todos los medios de contingente, estaban listos para actuar según fuera necesario y a disposición de Senapred. Aquí no ha habido ninguna ausencia de nadie”.

Sobre su viaje a Hawái, Barros reiteró que “el Ministerio de Defensa tiene muchos aspectos que tienen que ver con la soberanía y aspectos internacionales y estábamos en materias propias de la cartera”.

“No andábamos ni en el Mundial ni de vacaciones. Estábamos trabajando. He llegado hoy día mismo, pero tenemos un equipo con subsecretarios que funcionó perfectamente bien”, agregó.

El ministro de Defensa sentenció que “las Fuerzas Armadas han estado presente. Todo el equipo humano y de equipamiento está a disposición de la institucionalidad y funciona. Ahora, que haya algunas personas que necesiten cámara, y recurran a cosas que para mí son un poco absurdas, no creo que merezca distraernos de lo principal, que es el sufrimiento de algunas personas”,