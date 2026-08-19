El requerimiento del Gobierno contra norma de la megarreforma que logró avanzar en el TC

El artículo en cuestión, según el Ejecutivo, infringiría el artículo 69 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno de José Antonio Kast en contra una norma de la Ley de Reconstrucción Nacional o megarreforma, específicamente el artículo 31.

Dicha norma obliga a empresas de servicios básicos como agua potable, electricidad y gas a reconectar de forma gratuita a usuarios afectados en zonas de catástrofes. Aquí se incluyen los casos esn que el suministro fue suspendido previamente por no pago.

Para el Gobierno, dicho artículo no se relaciona con las ideas matrices del proyecto de ley, lo que infringiría el artículo 69 de la Constitución el cual establece límites respecto a las materias que pueden incorporarse durante la tramitación de un proyecto de ley.

Hace unos días, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que “no estamos cerrados, en ningún caso, a que se haga algún tipo de norma especial para el tipo de catástrofe con estos servicios, pero que se redacte bien y a lo mejor sea algo como artículo único“.

El requerimiento contra esta norma de la megarreforma fue firmado por el presidente José Antonio Kast, además de los ministros Quiroz (Hacienda); de la Segpres, José García Ruminot; de Obras Públicas, Louis de Grange; y de Energía, Ximena Rincón.