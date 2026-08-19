“Débil, injusto y doloroso”: Karla Rubilar cuestiona informe del 18-O y sale en defensa de Piñera

La ex ministra cuestionó que tras 11 sesiones no se identificara “a una sola persona, organización o estructura de financiamiento”, mientras el informe terminó acusando de “excesivos incumplimientos” al gobierno de Piñera.

AGENCIA UNO

La ex ministra Karla Rubilar salió en defensa de la figura del fallecido presidente Sebastián Piñera, luego que el informe de la comisión investigadora por el estallido social responsabilizara políticamente al otrora mandatario por lo sucedido tras el 18-O.

Al respecto, la otrora secretaria de Estado aprovechó su espacio en radio La Metro para echar abajo esta tesis: “Es una conclusión débil, injusta y dolorosa para quienes estuvimos ahí”.

Según planteó Rubilar, la instancia tenía entre sus objetivos esclarecer cómo actuó el Estado frente a los hechos de violencia e identificar a sus responsables, cómplices e instigadores. Sin embargo, cuestionó que tras 11 sesiones no se identificara “a una sola persona, organización o estructura de financiamiento”, mientras el informe terminó acusando de “excesivos incumplimientos” al gobierno de Piñera.

Uno de los momentos centrales de su reflexión apunta a la noche del 12 de noviembre de 2019, jornada que Karla Rubilar vivió desde La Moneda y que describe como uno de los episodios más complejos de la crisis.

“No lo conozco por los libros: lo viví. Chile estaba herido y sus instituciones soportaban una presión extrema”, sostuvo.

Rubilar aseguró que fue en ese contexto cuando el presidente Sebastián Piñera enfrentó una de las decisiones más difíciles de su trayectoria política: optar por una salida institucional y política a la crisis.

“No eligió la fuerza sin límites ni abandonó su deber de proteger a los chilenos. Decidió defender el orden público dentro del Estado de derecho y abrir el camino que, tres días después, se expresaría en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, señaló.

Pero la ex vocera de Gobierno también reconoció que que la respuesta del Estado durante el estallido social “estuvo lejos de ser perfecta”. En su análisis mencionó problemas de inteligencia, coordinación y capacidad preventiva, además de las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante el período.

“Fallaron la inteligencia, la coordinación y la capacidad preventiva del Estado. También hubo graves vulneraciones de derechos humanos, que deben investigarse, sancionarse y repararse”, sostuvo Karla Rubilar.