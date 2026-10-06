Las implicaciones de la nueva ley que aumenta el plazo de flagrancia que firmó el Presidente Kast

“Este es un paso adicional para un Chile más seguro”, manifestó el mandatario tras promulgar la nueva legislación en el Palacio de La Moneda.

AGENCIA UNO.

El Presidente José Antonio Kast promulgó este martes la ley que amplía el plazo para detener sin orden judicial a quienes sean sorprendidos en delito flagrante, al dar cumplimiento a la primera iniciativa de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo despachada por el Congreso.

Tras la puesta en marcha de la nueva legislación, tanto las policías civil y uniformada, así como la Autoridad Marítima, contarán con más tiempo y herramientas para actuar tras la comisión de un crimen o ilícito.

Según se establece en la Constitución, los efectivos policiales pueden detener sin orden judicial si sorprenden a alguien en delito flagrante, el que está descrito en el artículo 130 del Código Procesal Penal.

Qué implica la nueva ley que aumenta el plazo de flagrancia

De acuerdo con lo establecido por la nueva ley, se amplió el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas para Carabineros y la PDI, y hasta 48 horas para la Autoridad Marítima.

Además, desde ahora las policías “podrán requerir, sin instrucción previa del fiscal, la entrega voluntaria de los registros captados por cámaras de vigilancia de comercios y hogares, así como información proporcionada por testigos de un hecho“.

“También podrán solicitar información de georreferenciación que permita localizar a los responsables o los objetos vinculados al delito“, añade el texto.

A la vez, desde la Presidencia se detalló que, en caso de que la persona acceda a entregar la información, los policías tendrán que levantar un acta y entregarle una copia. Por el contrario, si se niega, se debe informar de inmediato al fiscal.

Al referirse a la promulgación de la nueva ley en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast manifestó que “este es un paso adicional para un Chile más seguro, que va enmarcado dentro de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo que hemos buscado acelerar en estos meses“.

“Un Chile donde cada institución pueda cumplir mejor con el rol que le asigna la ley. Donde las policías tendrán más herramientas para hacer frente a la delincuencia, con todo el respaldo del Estado. Donde los jueces, en su rol, podrán resolver teniendo a la vista mejores antecedentes. Y donde quien comete un delito se tendrá que hacer responsable de ese crimen que cometió“, añadió.