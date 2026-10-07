Apoyo a indulto de ex lautarista provoca cisma en Republicanos: Macarena Santelices presenta su renuncia

La diputada rechazó que la situación de Juan Aliste Vega se use como “moneda de cambio” para impulsar la entrega del beneficio a presos defendidos por la colectividad.

AGENCIA UNO

Un verdadero cisma provocó en Republicanos la decisión de entregar su apoyo a la petición del ex lautarista Juan Aliste Vega de buscar un indulto humanitario, lo que terminó con la renuncia al partido de la diputada Macarena Santelices.

Según consignó radio Biobío, la intención de la parlamentaria es retornar a la UDI, colectividad que dejó para sumarse en su momento a la tienda de José Antonio Kast.

La postura de Macarena Santelices responde a su rechazo al respaldo que le entregaría Republicanos al deseo de Juan Aliste Vega, ex miembro del Movimiento Lautaro, de conseguir el indulto humanitario.

Aliste Vega, condenado por el homicidio cabo de Carabineros Luis Moyano, padece de un cáncer terminal, lo que hizo que desde la colectividad del mandatario se abrieran a secundarla, aseverando que se podría extender a otros casos, vinculados a violadores de derechos humanos y a presos por el estallido social.

Si bien esta postura es respaldada por los diputados Cristián Araya y Luis Fernando Sánchez, Macarena Santelices se mostró en contra, ya que rechazó que el caso de Aliste Vega se use como “moneda de cambio” para extender los indultos a criminales recluidos en Punta Peuco.

Tras conocerse la noticia, el diputado Benjamín Moreno, jefe de la bancada de Republicanos, indicó que Santelices “fue una persona que trabajó mucho por hacer crecer el partido. Fue candidata a gobernadora en la Región Metropolitana, cooperó mucho, aportó mucha experiencia y es una persona que le tengo gran cariño en toda la parte humana”.

“Naturalmente, como todos saben, nuestro partido es un partido que la manera que tiene de trabajar, no siempre calza con todas las formas que tienen las personas de trabajar y eso es legítimo, no tiene nada de malo. Yo no creo que la diputada Santelices haya variado un ápice sus principios, sus valores, sus objetivos. Yo estoy seguro que ella, desde otro lugar, va a seguir trabajando también, porque al gobierno le vaya bien y porque a los chilenos les vaya bien junto con este oficialismo”, cerró Moreno.