“Tendrán que trabajar en los temas importantes para nosotros”: Judd sobre la relación entre Chile y Estados Unidos

“Nosotros comerciamos con China, ustedes pueden comerciar con China, todo el mundo comercia con China. Ese no es el problema”, manifestó el diplomático.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, abordó este miércoles el vínculo entre su país y Chile, ocasión en la que aseguró se trata de algo que “va mucho más allá de una simple relación comercial“.

El diplomático se refirió al tema durante su intervención en el Día del Comercio Global, donde planteó que “no nos molesta que comercien con China, eso está muy bien. Nosotros comerciamos con China, ustedes pueden comerciar con China, todo el mundo comercia con China. Ese no es el problema”.

Respecto del proyecto del denominado cable chino, que busca conectar Valparaíso con Hong Kong y es cuestionado por Washington, Brandon Judd indicó que “siempre vamos a ser muy firmes con la soberanía (de Chile) porque tenemos una relación que va más allá de lo comercial“.

Judd y la relación entre Chile y Estados Unidos

“Si miras la relación como un todo, la relación con nosotros es extremadamente fuerte en muchas áreas diferentes. Miren la relación de cooperación de militar a militar que tenemos. Miren la cooperación en seguridad que tenemos entre el FBI y la PDI“, planteó el diplomático.

En esa línea, recalcó que “si queremos que esa relación continúe, si quieren los recursos que tenemos para combatir el crimen organizado, si quieren un país que ayude a proteger su derecho al libre tránsito, si quieren todas esas cosas, entonces van a tener que trabajar con nosotros en las cosas que son importantes para nosotros“.

Ahondó en el punto y les dijo a los asistentes que “si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes (…) entonces también tendrán que trabajar con nosotros“, a la vez que defendió de con énfasis la necesidad de consolidar el Escudo de las Américas.