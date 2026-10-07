Diputado Evópoli pide salida de Zaliasnik tras ser imputado en caso Hermosilla

El parlamentario sostuvo que quienes enfrentan investigaciones por hechos que podrían constituir delitos deberían defenderse fuera de la estructura estatal.

La calidad de imputado que adquirió el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, en el marco del caso Hermosilla abrió un debate político sobre su continuidad en el cargo.

Mientras el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán sostuvo que debe dejar sus funciones para enfrentar la investigación, desde Republicanos cuestionaron que se pretenda apartarlo del puesto a partir de una querella presentada por parlamentarios de oposición.

Guzmán planteó que, pese a que existe presunción de inocencia, quienes están siendo investigados por hechos que podrían constituir delitos no deberían continuar desempeñándose en cargos públicos.

“Creo que corresponde aplicar la misma lógica, y que el embajador (Zaliasnik) deje su cargo, se remita con toda su fuerza y capacidad a defenderse ante los tribunales de justicia, que sean éstos los que determinen si existen o no responsabilidades, pero que no perjudique, no afecte (con su presencia) la imagen del Gobierno”, sostuvo en Cooperativa.

En esa línea, el parlamentario recordó que Chile Vamos había utilizado un criterio similar durante la última negociación parlamentaria, al rechazar la candidatura senatorial de Miguel Ángel Calisto mientras era investigado penalmente.

Por ello, insistió en que “Si (un personero) está siendo imputado o investigado, lo mejor es que se defienda desde fuera del aparato estatal, desde fuera del Gobierno”. A sus cuestionamientos se sumó la diputada frenteamplista Emilia Schneider, quien además criticó la trayectoria de Zaliasnik y calificó como un “conflicto de interés” que represente a Chile en Israel.