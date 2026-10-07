Más allá de Quiroz: los nombres que podrían inclinar el Presupuesto 2027

La oposición, con Provoste (DC) y Vodanovic (PS) preside dos de las cinco subcomisiones; justo las que revisan Educación, Cultura y Obras Públicas. Quien preside cada instancia decide la tabla, a quién se invita y cuándo se vota. Por eso el reparto de esos cargos anticipa dónde tendrá más problemas el Gobierno.

El Presupuesto 2027 no solo se juega en la oficina del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Cada partida pasa primero por una de cinco subcomisiones mixtas y luego por la Comisión Especial Mixta que preside el senador Javier Macaya (UDI).

Esta semana, que partió la discusión en las subcomisiones, ese engranaje resultó en el primer revés para Gobierno: el rechazo a la rebaja del Servel.

Cómo se discute el presupuesto

El Congreso, tras el ingreso del proyecto el pasado 30 de septiembre, tiene 60 días para discutirlo y luego despachar. Si no lo hace, rige la propuesta del Ejecutivo.

La primera etapa está en manos de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto (también llamada Mixta grande), integrada por 13 senadores y 13 diputados, que reparte el estudio entre cinco subcomisiones.

Estas trabajan en paralelo: reciben a ministros y jefes de servicio, votan las partidas que les corresponden y elaboran informes que vuelven a la comisión central.

El trabajo de esas subcomisiones se extiende hasta el 21 de octubre, y las votaciones de la “Mixta grande” se esperan entre fines de octubre y comienzos de noviembre. Después el proyecto pasa por las salas de ambas cámaras, con plazo final el 30 de noviembre.

Quiénes manejan el debate

En ese recorrido legislativo, presidir una instancia no es un cargo decorativo. Quien preside ordena el debate, decide cuándo se vota cada partida y cursa las invitaciones a autoridades y expertos. En la práctica, eso le permite influir en el resultado.

A eso se suma una regla clave: el Congreso no puede aumentar el gasto, porque esa facultad es exclusiva del Ejecutivo. Sus herramientas son aprobar, reducir o rechazar, siendo el rechazo —o el desfinanciamiento— la herramienta para presionar al Gobierno a mover recursos.

Eso fue lo que ocurrió el martes en la Cuarta Subcomisión.

La presidenta del Servel, Pamela Figueroa, advirtió que la propuesta de Hacienda recorta en 12% lo que pidió el organismo, casi $4.000 millones, lo calificó como “una situación inédita”.

Según expuso, la rebaja golpea la arquitectura tecnológica del sistema de transmisión de resultados y al personal que prepara el ciclo electoral 2028-2029. “Si no preparamos eso el año 2027 se va a afectar la confianza y la legitimidad de la transmisión de resultados”, sostuvo.

También dijo que el Consejo Directivo no había logrado reunirse ni con Quiroz ni con el director de Presupuestos, José Pablo Gómez.

Ante ese panorama, la partida del Servel se rechazó con tres votos en contra, uno a favor y una abstención. Votaron en contra Yasna Provoste (DC), el diputado Boris Barrera (PC) y el diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG). El senador Renzo Trisotti (Republicanos) respaldó la propuesta del Ejecutivo y el diputado Eduardo Durán (RN) se abstuvo.

La Cuarta Subcomisión es una de las dos que preside la oposición, con Provoste a la cabeza, algo particularmente negativo para el Ejecutivo ya que esa subcomisión es la que revisa Educación, la partida más controversial, que incluye el fin del programa.

Senadora Yasna Provoste (DC). AGENCIA UNO/ARCHIVO.

También revisa Culturas, que tiene un recorte cercano al 10%, además de Vivienda, Interior, los gobiernos regionales y el Servel.

Provoste, que encabeza el comité de oposición que agrupa a la DC, el PC, el FA y el FRVS en el Senado, ya fijó un tono crítico en torno al presupuesto: cuestionó que más de 27 partidas tengan reducciones relevantes y anticipó que buscarán reponer recursos sociales.

Provoste explicó que, como el Congreso no puede subir el gasto, el rechazo al Presupuesto del Gobierno “es la única forma que tenemos de pedirle que revise la rebaja y reponga los recursos solicitados cuando lo vea la Comisión Mixta de Presupuestos”.

La otra subcomisión que está en manos de la oposición es la quinta, presidida por la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic. Allí se revisan Obras Públicas, Transportes, Energía, Minería y Agricultura, buena parte de la inversión con que el Ejecutivo busca enfrentar un desempleo de 9,6%.

Vodanovic ha sido una de las voces más críticas de la forma en que Quiroz armó el proyecto. La senadora acusó “secretismo” en el Presupuesto y afirmó que “no hay una voluntad de diálogo ni para construir el diagnóstico ni tampoco para buscar las soluciones”.

Senadora Paulina Vodanovic (PS). AGENCIA UNO/ARCHIVO.

En todo caso, su crítica apunta principalmente a los recortes. Aseguró que los programas de Prodemu terminaron “por una cosa ideológica” y que detrás de los ajustes hay “algo mucho más de fondo aquí, que es darse gustitos ideológicos a través del presupuesto”.

Los aliados de Quiroz

El Gobierno, en cambio, tiene a aliados al frente de las otras tres subcomisiones, y en todas ellas el oficialismo es mayoría.

La primera, presidida por el senador Luciano Cruz-Coke (EVO), revisa Hacienda, Economía, Desarrollo Social y Familia, Mujer y Equidad de Género y Tesoro Público; lo que representa el núcleo de las cuentas fiscales y parte de la política social.

Senadro Luciano Cruz-Coke (EVO). AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Eso sí, Cruz-Coke ha exhibido discrepancias con el Ejecutivo, como en el presupuesto de en Culturas que fue recortado. El senador y presidente de Evópoli calificó la medida como “excesiva, innecesaria y marginal”.

La segunda subcomisión, encabezada por el senador Rodolfo Carter (IND-REP), concentra los ministerios políticos (Presidencia, Segpres y Segegob), además de Defensa, Contraloría, Medio Ambiente y Deporte.

Senador Rodolfo Carter (IND-REP). AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La tercera es presidida por el diputado Agustín Romero (REP), hombre fuerte del Partido Republicano y cercano al ministro Quiroz. Asu cargo tiene las partidas de Seguridad Pública y Salud, dos de las partidas que más crecen en el proyecto. También revisa Trabajo, Justicia, Relaciones Exteriores, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Diputado Agustín Romero (REP). AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Todas esas piezas confluyen en la Comisión Especial Mixta, que Macaya conduce en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Desde ahí ordenará la votación de las 31 partidas y será la puerta de entrada para las indicaciones con que el Ejecutivo podría reponer recursos.

Macaya planteó que “vamos a dar una discusión seria, hacer las correcciones que correspondan y sacar adelante un presupuesto que ponga el empleo primero y haga que la plata llegue a la gente”.

Senador Javier Macaya (UDI). AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El senador, sin embargo, debuta en este rol. Aunque ha participado en discusiones presupuestarias desde que era diputado, es la primera vez que preside la Mixta grande. Eso sí, el gremialista tiene condiciones a favor: 15 de los 26 integrantes de la comisión son parlamentarios oficialistas.