Arrau desmiente falta de equipamiento policial que denunció general (R) Yáñez: “Es falso e irresponsable sostenerlo”

Yáñez, quien dirigió la institución entre 2020 y 2024, sostuvo que los uniformados están en desventaja ante los delincuentes por falta de elementos de protección y defensa.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (REP), salió a rebatir las declaraciones del exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez sobre la falta de equipamiento policial en la institución.

En diálogo con 24 Horas, el general (R) afirmó que los efectivos policiales está en desventaja ante los delincuentes debido a falta de elementos defensivos y de protección. “Las ametralladoras que tenemos tienen 50 años, no hay pistolas para todos los carabineros, chalecos antibala del nivel 3, 2, no tenemos para todos, tampoco cascos“, dijo.

“Eso que se decía ayer de que los carabineros no tienen chalecos antibalas, eso es absolutamente falso y es una irresponsabilidad tremenda sostenerlo”, sostuvo Arrau este miércoles en una entrevista concedida a radio Duna.

Aunque, el secretario de Estado reconoció que “hay cosas que mejorar y en eso estamos”. “Hay que mejorar procedimientos, protocolos, entrenamientos, sí y es algo que hemos hablado con el general director y estamos en eso. Hay que darle más equipamiento, hay que volver salir con armamento automático, subametralladoras a la calle. Estamos adquiriendo subametralladoras en la Ley de Presupuesto, que tuvo un aumento importante en seguridad“, aclaró.

“Necesitamos más cámaras corporales. No todos los carabineros que están en la calle andan con cámaras corporales. Por supuesto y es un elemento de defensa jurídico, en caso de juicio. Tenemos que terminar con el recambio de revólveres por pistolas semiautomáticas, sí y en eso estamos. Quizás eso se quiso decir ayer”, añadió.