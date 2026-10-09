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Política

Kast promulgó la Ley de Reconstrucción Nacional: qué medidas incorpora el cuerpo legal

“El Gobierno sigue avanzando en las prioridades que son urgentes para poder levantar a nuestro país”, destacó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
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El Presidente José Antonio Kast promulgó este viernes la Ley de Reconstrucción Nacional que, entre otras medidas, incorpora el financiamiento para más de 4 mil viviendas destinadas a las familias afectadas por los incendios en tres regiones del país.

De esta forma, el mandatario cumplió con el trámite que estaba programado para el jueves 8 de octubre, y que se postergó debido a la emergencia derivada del aluvión en Las Condes, según reportó el subsecretario del Interior,

“El Presidente de la República ha promulgado el proyecto de Ley de Reconstrucción”, confirmó la autoridad, quien recalcó que el mandatario lo hizo “en medio de una emergencia, como la que estamos viviendo en la Región Metropolitana, no solamente en Las Condes, también en la comuna de Talagante“.

“En medio de este sistema frontal, el Gobierno sigue avanzando en las prioridades que son urgentes para poder levantar a nuestro país“, complementó.

Qué medidas incorpora a Ley de Reconstrucción Nacional

Tras la promulgación por parte del Presidente Kast, ahora solo falta que se publique en el Diario Oficial para que entre en vigencia Ley de Reconstrucción Nacional, de acuerdo con las disposiciones del propio cuerpo legal.

Según se estableció, la iniciativa contempla medidas orientadas a cuatro ámbitos: reconstrucción física, económica, de confianza y fiscal.

Entre las principales medidas que son parte del proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional se encuentran:

  • Financiamiento de más de 4 mil viviendas para familias afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío.
  • Exención temporal de IVA a viviendas nuevas.
  • Reducción gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%.
  • Restablecimiento de la integración total del sistema tributario.
  • Crédito por empleo formal para proteger puestos de trabajo.
  • Invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a 50 millones de dólares.
  • Exención de contribuciones a personas mayores de 65 años sobre su primera vivienda.

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