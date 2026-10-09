Kast promulgó la Ley de Reconstrucción Nacional: qué medidas incorpora el cuerpo legal

“El Gobierno sigue avanzando en las prioridades que son urgentes para poder levantar a nuestro país”, destacó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

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El Presidente José Antonio Kast promulgó este viernes la Ley de Reconstrucción Nacional que, entre otras medidas, incorpora el financiamiento para más de 4 mil viviendas destinadas a las familias afectadas por los incendios en tres regiones del país.

De esta forma, el mandatario cumplió con el trámite que estaba programado para el jueves 8 de octubre, y que se postergó debido a la emergencia derivada del aluvión en Las Condes, según reportó el subsecretario del Interior,

“El Presidente de la República ha promulgado el proyecto de Ley de Reconstrucción”, confirmó la autoridad, quien recalcó que el mandatario lo hizo “en medio de una emergencia, como la que estamos viviendo en la Región Metropolitana, no solamente en Las Condes, también en la comuna de Talagante“.

“En medio de este sistema frontal, el Gobierno sigue avanzando en las prioridades que son urgentes para poder levantar a nuestro país“, complementó.

Qué medidas incorpora a Ley de Reconstrucción Nacional

Tras la promulgación por parte del Presidente Kast, ahora solo falta que se publique en el Diario Oficial para que entre en vigencia Ley de Reconstrucción Nacional, de acuerdo con las disposiciones del propio cuerpo legal.

Según se estableció, la iniciativa contempla medidas orientadas a cuatro ámbitos: reconstrucción física, económica, de confianza y fiscal.

Entre las principales medidas que son parte del proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional se encuentran: