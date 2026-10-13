En medio de recortes presupuestarios: las razones de La Moneda para incrementar los recursos de Secom en casi 50%

Mientras los recursos para la Segegob y otras carteras se verán reducidos, la oficina dirigida por Felipe Costabal recibirá $200 millones más, en comparación con 2026.

AGENCIA UNO

La Ley de Presupuesto 2027 está en plena discusión en el Congreso Nacional y una de las partidas que está siendo revisada es la del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), la cual, como parte importante de las reparticiones, enfrenta fuertes recortes. Sin embargo, esta situación no afectará a la Secretaría de Comunicaciones (Secom).

Esto, ya que según consignó La Tercera, los fondos destinados a la repartición a cargo de Felipe Yeti Costabal se incrementarán en $200 millones, casi un 50% en comparación con el presupuesto 2026.

La oficina liderada por Yeti Constabal además se coordina Cristián Valenzuela, director de comunicaciones y contenidos, y María Paz Fadel, la jefa de prensa de Presidencia.

De esta manera, la Secom pasará de un presupuesto de $412 millones a $613 millones, mientras que el límite de gasto en personal sube a $538 millones, y la dotación máxima baja de 29 a 24 personas.

Por su parte, la oficina de comunicaciones además contará con un máximo de $1.649 millones exclusivamente para publicidad, lo que se suma a los recursos con los que cada ministerio cuenta para sus propias campañas de difusión.

Ante esta situación, desde Palacio explicaron que el incremento de los dineros para la Secretaría de Comunicaciones responde “a un ejercicio de sinceramiento del gasto”. Esto, ya que en 2024 y 2026, el gobierno de Gabriel Boric recurrió a decretos de modificación presupuestaria para inyectar dinero.