Menos de 2% de divorcios: las cifras que deja el Matrimonio Igualitario a cuatro años de su puesta en marcha

Del total de parejas que contrajeron el matrimonio, 5.100 fueron entre mujeres (56%) y 3.992 entre hombres (44%).

AGENCIA UNO

El Matrimonio Igualitario cumplió el cuarto año de su entrada en vigencia, sumando 9.092 parejas que han contraído el vínculo y 930 personas han sido inscritas legalmente como hijas de dos padres o de dos madres, consignó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Rolando Jiménez, dirigente del Movilh, detalló que esto es “una muestra concreta de cómo la igualdad legal no solo reconoce vínculos afectivos, sino que también protege realidades familiares que históricamente estuvieron invisibilizadas o desprotegidas, en especial al considerar que “el impacto del matrimonio igualitario va mucho más allá de las parejas e involucra a sus hijos”.

Tras obtener las cifras del Registro Civil, el organismo precisó que desde la entrada en vigencia de la ley, del total de parejas que contrajeron el matrimonio, 5.100 fueron entre mujeres (56%) y 3.992 entre hombres (44%).

Al respecto, la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, subrayó “que la mayor proporción de matrimonios entre mujeres confirma una tendencia ya observada en otros países, donde las parejas lésbicas acceden de forma más temprana y masiva a este derecho”.

En cuanto a la estabilidad de los vínculos, el Movillh indicó que 162 matrimonios terminaron en divorcio o nulidad, lo que equivale al 1,78% del total. De estas, 103 separaciones correspondieron a parejas de mujeres (1,1%) y 59 a parejas de hombres (0,6%).

Finalmente, desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Unión Civil, el 22 de octubre de 2015, y hasta el 27 de febrero de 2026, un total de 15.710 parejas contrajeron dicho vínculo. De ellas, el 5,2% (824) lo disolvió para casarse y el 23,7% (3.727) lo anuló por otros motivos.