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Sociedad

ONU alerta cambio en consumo de drogas en Chile: apunta a irrupción de tusi y cocaína

En cuanto a la prevalencia de consumo, la marihuana es la droga más consumida en Chile, seguida de los tranquilizantes y sedantes.

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Cristián Meza

El Informe Mundial sobre Drogas de 2026 de la ONU alertó sobre un incremento “sin precedentes” en el consumo de estupefacientes de origen sintético, donde Chile no está ajeno a esta problemática.

En el documento, el organismo internacional detalló que 331 millones de personas usaron alguna sustancia psicoactiva, junto con dar cuenta de un alza del 34% en el consumo mundial de drogas ilícitas en los últimos 10 años.

En el caso de Chile, nuestro país aparece entre uno de los cuatro países con mayor consumo y presencia del tusi, sustancia surgida de la mezcla de metanfetamina, éxtasis y ketamina.

Pero además, la ONU advirtió sobre la generalización del consumo de cocaína en Chile, apuntando que el uso de redes sociales y los videojuegos hacen que los adolescentes vean incrementar sus accesos a la droga.

“Existen reportes de un aumento en el consumo de algunas sustancias distintas del cannabis entre adolescentes: cocaína en algunas zonas de Europa, Chile y Costa Rica; uso indebido de medicamentos, especialmente entre niñas y adolescentes mujeres en Europa, Canadá y Sudamérica; y consumo de inhalantes en Europa”, puntualizó el informe.

En cuanto a la prevalencia de consumo, la marihuana es la droga más consumida en Chile, seguida de los tranquilizantes y sedantes. Tras esto, aparecen la cocaína, los opioides, los alucinógenos, drogas sintéticas, el éxtasis y los inhalables.

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