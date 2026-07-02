ONU alerta cambio en consumo de drogas en Chile: apunta a irrupción de tusi y cocaína

En cuanto a la prevalencia de consumo, la marihuana es la droga más consumida en Chile, seguida de los tranquilizantes y sedantes.

El Informe Mundial sobre Drogas de 2026 de la ONU alertó sobre un incremento “sin precedentes” en el consumo de estupefacientes de origen sintético, donde Chile no está ajeno a esta problemática.

En el documento, el organismo internacional detalló que 331 millones de personas usaron alguna sustancia psicoactiva, junto con dar cuenta de un alza del 34% en el consumo mundial de drogas ilícitas en los últimos 10 años.

En el caso de Chile, nuestro país aparece entre uno de los cuatro países con mayor consumo y presencia del tusi, sustancia surgida de la mezcla de metanfetamina, éxtasis y ketamina.

Pero además, la ONU advirtió sobre la generalización del consumo de cocaína en Chile, apuntando que el uso de redes sociales y los videojuegos hacen que los adolescentes vean incrementar sus accesos a la droga.

“Existen reportes de un aumento en el consumo de algunas sustancias distintas del cannabis entre adolescentes: cocaína en algunas zonas de Europa, Chile y Costa Rica; uso indebido de medicamentos, especialmente entre niñas y adolescentes mujeres en Europa, Canadá y Sudamérica; y consumo de inhalantes en Europa”, puntualizó el informe.

En cuanto a la prevalencia de consumo, la marihuana es la droga más consumida en Chile, seguida de los tranquilizantes y sedantes. Tras esto, aparecen la cocaína, los opioides, los alucinógenos, drogas sintéticas, el éxtasis y los inhalables.