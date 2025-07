Las críticas que ha despertado la nueva unidad del IND que gestiona el financiamiento de los eventos deportivos

Este año, Chile albergará diversas competiciones deportivas con las cuales se buscará seguir consolidando como un país organizador de este tipo de encuentros. Para ello, se creó la Unidad de Grandes Eventos Deportivos (UGED) del Instituto Nacional de Deportes (IND), cuya estructura se encargará de gestionar el financiamiento.

Sin embargo, lo anterior ha desatado una serie de cuestionamientos dentro del mundo político y deportivo, ya que la UGED deja fuera a las corporaciones y a los privados. Esta división se creó mediante la Resolución Exenta N° NC-03955/2024 y con ello todo queda en manos del Estado, que pone a disposición los recursos, y a la vez los gestiona y controla, tal como era hace 20 años atrás en el extinto Chile Deportes, que terminó en escándalo cuando la Contraloría en 2005 detectó irregularidades por asignaciones sin licitar y falta de transparencia en al menos 77 proyectos por cerca de 500 millones de pesos.

A solo meses del inicio de sus operaciones, la Unidad ya está envuelta en la polémica y ha hecho que parlamentarios recurran al órgano contralor para que se pronuncie sobre la legalidad de su creación y por una contratación directa con Chilevisión en el marco del Mundial Sub 20.

Además de ello, las críticas que ha despertado tienen relación con que esta estructura significa un retroceso en la institucionalidad, haciendo alusión a que en lugar de modernizar el Estado, se decide optar nuevamente por el aparato público para hacerse cargo del financiamiento de los mega eventos deportivos, tales como la AmeriCup de Basquetbol Femenino, el Mundial de Fútbol Sub 20, el Mundial de Ciclismo en Pista y los Juegos Parapanamericanos Juveniles ,que son las grandes competencias que nuestro país albergará este año.

“Es un error. No me parece que sea el camino de solución del problema, porque por lo que he leído dicen que es para evitar las demoras en las rendiciones. Yo creo que eso no va en la línea correcta, yo creo que la línea correcta es modernizar el Estado para que las rendiciones sean al mismo momento que se hace el gasto. Y eso es poner en línea todos los sistemas y también la Contraloría. Yo creo que el tema debieron haber apuntado a más modernizar el Estado y no a volver atrás con políticas que ya se hicieron y que no dieron resultado en el pasado“, sostuvo a EL DÍNAMO Harold Mayne-Nicholls, quien se desempeñó como director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023.

Justamente, según ha explicado el IND, esta nueva formula surge a raíz de las dificultades que ha tenido la Corporación Santiago 2023 en la rendición de cuentas, a casi dos años de su realización, cuyo problema se viene repitiendo en distintos eventos que ha organizado el país.

“La demora se explica por la cantidad de recursos que se invierten y toda la burocracia administrativa del Estado para poder rendir esto. Hay una cosa que es bien absurda. Cuando yo estaba en Santiago 2023, si firmaba alguna orden, cualquier cosa que firmara con un lápiz que no fuera una lapicera azul, era rechazada por el IND inmediatamente. Daba lo mismo si estaba todo en regla”, aseguró el ex dirigente deportivo.

Siguiendo en esa línea, Mayne-Nicholls enfatizó: “Es una burocracia, una lentitud. Y eso es lo que hay que mejorar. No es que haya que crear nuevos organismos, hay que mejorar, hay que modernizar el Estado. El Estado tiene que estar de acuerdo a los tiempos. Yo compro hoy día algo, lo que sea, hoy día mismo rindo los gastos, hoy día mismo le llega a Contraloría”.

Las dudas por cómo se creó la UGED y el fantasma de “Chile Recortes”

El presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Jorge Guzmán (Evópoli) cuestionó la manera en que se creó esta nueva Unidad, cuya determinación pasó netamente por el Ejecutivo por medio de una resolución exenta.

“Retrocedemos sin mucha justificación que nos lleve a tomar esa determinación, sin un razonamiento lógico, sin participación de organismos del Poder Legislativo en esta toma de decisión, en una idea que nace del propio Poder Ejecutivo, a nuestro juicio sin tener las potestades para hacerlo”, expuso el parlamentario a este medio.

Por su parte, el periodista deportivo Rodrigo Herrera manifestó su inquietud con respecto a que esta estructura pueda derivar en lo mismo que ocurrió con el fraude en Chile Deportes. “Puede ser un órgano necesario, pero en su instalación partió llena de opacidades. Tengo dudas razonables de que esta unidad funcione como una especie de mini IND con duplicidad de funciones y falta de claridad en su operación. El temor de que vuelva lo que se llamaba Chile Recortes es real. No se puede ser juez y parte en la organización y gestión de gastos, es un camino peligroso que puede derivar en falta de fiscalización y en una asignación poco transparente de los fondos públicos”, sostuvo.

Misma opinión comparte el diputado Guzmán, quien comentó que “no creemos que a través de esta unidad se garantice transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Y por el contrario, tengo también esa legítima presunción que al final vamos a entrar o vamos a quedar en lo mismo que pasó con Chile Recorte o Chile Deporte allá en el año 2005″.

Mayne-Nicholls, en tanto, expresó que “esperemos que no haya nuevos escándalos de ese nivel, porque fueron vergonzosos. Entonces esperemos que eso no suceda, pero lo que está clarísimo es que un paso atrás en lo que hoy se requiere, que son organismos públicos-privados, para la realización no solo de grandes eventos, sino que de muchísimas otras actividades en el país. No podemos volver a que todo esté estatizado. Eso no ha dado buen resultado en ninguna parte del mundo”.



Ante el temor que han manifestado diversas autoridades, el director del IND, Israel Castro defendió la operación de la UGED y expuso: “Esas afirmaciones carecen de fundamento. Todos los procesos de compra se ejecutan conforme a los estándares y principios establecidos en la Ley de Compras Públicas. Además, al ser una unidad dependiente del IND, está sujeta a una fiscalización constante en el uso y de los recursos públicos, lo que garantiza transparencia y cumplimiento normativo en cada etapa de gestión”.

La polémica en torno a la contratación directa de Gustavo San Martín como director de la UGED del IND

Otro punto que ha hecho ruido y que también fue incluido en la solicitud de los diputados ante Contraloría, está relacionado con la designación del peruano Gustavo San Martín Castillo como director ejecutivo de la UGED. Lo anterior, debido a que fue contratado bajo normas del Código del Trabajo y sin concurso de Alta Dirección Pública ni registro de título profesional en el IND.

San Martín llegó a Chile previo a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde asumió como gerente de operaciones, luego de hacer lo propio en Lima 2019.

En este contexto, Herrera criticó duramente la manera en que San Martín fue contratado para hacerse cargo de la UGED. “Es horroroso para un Gobierno que prometió transparencia en las designaciones de cargos públicos. No desconozco su carrera funcionaria, pero no hubo proceso de selección transparente ni él pudo acreditar un título profesional. Genera muchas sospechas y está claro que deben haber personas mas capacitadas para un cargo de esta relevancia”, cuestionó el periodista deportivo.

Pese a ello, Mayne Nicholls, quien trabajó con él en Santiago 2023, recalcó que “hizo un gran trabajo. Es un tipo con muchísima experiencia, muy afable, trabajó muy bien. Yo dirigía y él operaba y lo hizo bastante bien. Los Juegos salieron muy bien, no tengo nada que decir de su trabajo. Él fue muy importante en los Juegos”.

No obstante, dijo que “llama la atención que en Chile no haya una persona, un chileno que esté en condiciones de hacer ese trabajo. No es que sea nacionalista, pero me parece que para una cosa así debiera estar a cargo de compatriotas nuestros”.

Rendición de gastos: cómo resolver una dificultad permanente en la organización de mega eventos deportivos

Las demoras en la rendición de gastos es una problemática de larga data. Incluso, hay eventos que se realizaron hace más de 10 años y aún tienen rendiciones pendientes de aprobación, como es el caso de los Juegos Odesur 2014.

En este marco, el ex director ejecutivo de Santiago 2023 propone “incorporar inteligencia artificial, que es bastante fácil, y a través de la inteligencia artificial poder ser capaces de hacer las rendiciones en línea, automáticamente… modernizar al Estado”.

A lo que añadió: “Todo lo que es las rendiciones, que todo lo que tenga que ver con recursos, que sean en línea, que todo el mundo sepa, que sepa el IND, que sepa la Contraloría al mismo tiempo, todo en línea”.

“Todas las grandes organizaciones en el mundo son público-privado. Cada vez hay menos organizaciones públicas para estos grandes eventos. Por lo tanto, creo que debería ser algo público-privado, donde es evidente que el Estado tiene que estar presente, pero también los organismos privados”, complementó.

Herrera coincide con Mayne-Nicholls, señalando que “la alianza público privada ha sido clave para que Chile tenga prestigio en la organización de eventos desde el mundial del 62. Si limitamos la presencia del sector privado el camino al despeñadero es claro. Se puede afectar la eficiencia y la calidad en la organización de grandes eventos deportivos”.

Lo anterior, considerando que el objetivo es que el país se consolide como un gran anfitrión de eventos deportivos, replicando lo hecho en Santiago 2023 y con la mira puesta en una posible candidatura a los Juegos Olímpicos en los próximos años, cuya postulación la lidera el Comité Olímpico de Chile (COCh) y el Ministerio del Deporte, según dijo Castro en conversación con La Tercera hace unos meses.

Sobre la nueva Unidad pública que gestiona el financiamiento de los eventos, el COCh declinó referirse al respecto tras ser consultados por este medio.

En cuanto al oficio que presentaron los diputados Jorge Guzmán y Erika Olivera ante Contraloría, aún no hay novedades al respecto, y en este sentido, el presidente de la Comisión de Deportes aseguró que “nosotros vamos a seguir ejerciendo funciones fiscalizadoras, oficiando al director del IND, pero creemos que la investigación en que va a desarrollar la Contraloría General de la República es esencial para tener la claridad si se está actuando dentro de normas o en definitiva lo que se está haciendo está fuera de la legalidad”.