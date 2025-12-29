Stephany Griffith-Jones llama a mejorar distribución del ingreso: “Hay gente que gana muy poco en Chile”

La economista Stephany Griffith-Jones terminó su periodo como consejera del Banco Central y en su despedida hizo un llamado a mejorar la distribución del ingreso para garantizar la paz social en nuestro país.

La también ex vicepresidenta del instituto emisor conversó con T13 Radio, donde se definió como socialdemócrata “en el sentido europeo”, apuntando que el capitalismo debe centrarse en controlar las distorsiones que provoca.

“Una es la distribución del ingreso. Y lo otro también es una prudente regulación financiera, que Chile en eso ha sido hasta ahora muy prudente. Aprendimos las elecciones del 80”, precisó la profesional oriunda de República Checa.

En esta línea, reiteró que “un desafío importante para el país, digamos, y particularmente tal vez para la izquierda, pero yo diría también para el país…para que haya paz social, yo creo que es cómo se mejora la distribución del ingreso. Porque Chile ha sido bastante exitoso, no tanto en el último tiempo, pero en general, en crecimiento, pero la distribución del ingreso todavía, aunque ha mejorado en algo, no es suficientemente justa. Yo diría, del ingreso y de la riqueza”.

Griffith-Jones indicó que hay que poner el foco en el crecimiento y en enfrentar las presiones inflacionarias, para mejorar la calidad de vida de la población.

“Hay gente que gana muy poco en Chile, uno no se da cuenta, pero cuando uno conversa, hay mucha gente que está con niveles de ingresos todavía bajos. Entonces, ¿cómo se mejora eso? Entonces, yo creo que ahí hay un desafío muy importante que no se puede dejar de lado”, argumentó la economista.