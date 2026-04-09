Ministro De Grange y aerolíneas: “Son la industria que más exprime” a los consumidores

El titular de Transportes apuntó a tasas de embarque, impuestos y otros factores, apuntando que “por lo que uno ve la historia, tan mal no les ha ido”.

AGENCIA UNO

Louis de Grange, ministro de Transportes, lanzó duros dardos al mercado aeronáutico, especialmente respecto al trato comercial que entrega a los consumidores.

El secretario de Estado estuvo presente en Wings of Change Americas 2026, actividad organizada por IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

En declaraciones reproducidas por Chocale.cl, De Grange expresó que “yo creo que la industria aeronáutica, las líneas aéreas en particular, debe ser una de las industrias en las que más exprimen el excedente de los consumidores”.

Esto, en alusión al sistema de precios dinámicos de los asientos, que hace que una misma ubicación tenga un valor distinto dependiendo del canal de compra, la fecha de viaje y el momento de su adquisición.

“Antes había una tarifa plana, ahora un mismo asiento debe tener 500 tarifas distintas dependiendo de la hora, el momento, el lugar donde lo compras y la página web”, apuntó Louis de Grange, quien puso énfasis en el revenue management que permite a las aerolíneas optimizar impuestos.

En esta línea, el ministro de Transportes se refirió a las tasas de embarque, impuestos e impacto ambiental de las aerolíneas, por lo que destacó que se trata de una discusión “multivariada” que va más allá que el precio del pasaje aéreo y dejó en claro: “Por lo que uno ve la historia, tan mal no les ha ido”.

Ante estas declaraciones, desde el sector respondió Daniel Belaúnde, CEO de SKY Airline: “Este no es un rubro al que generalmente le ha ido bien en el mundo. Al contrario, es un rubro permanentemente desafiado”.

Esta postura fue compartida por el CEO de LATAM Airlines Group, Roberto Alvo, que agregó que los márgenes de ganancia de la industria llegan al 4%, enfatizando que se trata de un mercado altamente sensible a shocks externos, poniendo como ejemplo la pandemia de Covid-19.