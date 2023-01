Daniel Fuenzalida recordó la polémica frase que le dijo ejecutiva de TV+: “Me dolió harto”

10 de Enero de 2023

Tras este episodio, Daniel Fuenzalida hizo una reflexión en la que aseguró que la radio lo ha valorado más que la televisión.

Daniel Ernesto Fuenzalida Ferdinand, más conocido como Daniel ExHuevo Fuenzalida, estuvo invitado al programa Buenas Noches a Todos de TVN, donde recordó diversos pasajes de su carrera en televisión y radio, haciendo énfasis en lo que vivió en TV+ en el último tiempo.

En ese sentido, aseguró que hasta el día de hoy carga con el estigma de su antigua adicción a las drogas y al alcohol, lo que quedó reflejado cuando Me Late no estaba vendiendo, algo que le recalcó una ejecutiva del canal privado.

“Una vez Me Late no lograba repuntar comercialmente y se me cuestionaba que no vendía mucho, te estoy hablando de hace cuatro o cinco años atrás”, comenzó relatando.

Fue ahí que “una vendedora, una ejecutiva de ventas del canal, dijo: No, es que nos cuesta vender porque a lo mejor tiene que ver con tu pasado con las drogas y el alcohol, y a lo mejor las agencias o los auspicios no quieren meterse“, aseguró Daniel Fuenzalida.

Tras dicho episodio, el también locutor de radio admitió que “me quedó dando vuelta, me dolió harto lo que me dijo y volví al otro día y cité a reunión”.

La reunión que encabezó Daniel Fuenzalida

A raíz de las declaraciones de la ejecutiva de TV+, Daniel Fuenzalida citó a una reunión donde pidió que estuviera presente esta persona perteneciente al Área Comercial.

“Les dije que eso no era, porque en la radio tengo dos auspicios; si el cuento fuera que a lo mejor la agencia dijera no nos vamos a involucrar con un rehabilitado, con una persona que había sido drogadicta o alcohólica, no sería lo mismo con la radio”, recordó sobre dicho momento.

De esta forma, Daniel Fuenzalida compartió una reflexión entorno a cómo la radio ha valorado mucho más su trabajo que la televisión.

“Después de todo lo que pasó en el Me Late y con estas conversaciones con los canales y ejecutivos, sí, me he hecho esa pregunta: la radio me ha valorado mucho más que la televisión“, remató.