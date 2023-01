XOXO: por qué HBO Max canceló el reboot de Gossip Girl

19 de Enero de 2023

El reboot de Gossip Girl solo alcanzó a tener dos temporadas en HBO Max.

El reboot de Gossip Girl, lanzado en 2021 a través de HBO Max, fue cancelada después de solo dos temporadas.

La serie retomaba la historia finalizada en 2012, donde un grupo de adolescentes pertenecientes al prestigioso Upper East Side de Nueva York, eran perseguidos por la figura omnipresente de Gossip Girl.

En ese entonces se trataba de un blog que por años manejó Dan Humphrey, en esta oportunidad lo hacía desde una cuenta en Instagram manejada por los profesores del colegio privado Constance.

Su primera temporada se convirtió en la serie más vista desde el debut de HBO Max, lo que provocó que su renovación por un segundo ciclo no tardara en llegar, concretándose en diciembre de 2022.

Pero a pesar de esto, su desempeño en esta oportunidad no obtuvo los resultados esperados, provocando que decidieran cancelar Gossip Girl y su anhelo por una tercera temporada.

¿Qué dijo HBO Max sobre el fin de Gossip Girl?

HBO Max emitió un comunicado la mañana de este jueves, donde se refirieron a su decisión de no traer de regreso Gossip Girl.

“Estamos muy agradecidos con el showrunner/productor ejecutivo Joshua Safran y los productores ejecutivos Stephanie Savage y Josh Schwartz por traernos de vuelta al Upper East Side y todos los escándalos en Constance Billard“, señalaba el documento.

Agregaron que “aunque no estamos avanzando con una tercera temporada de Gossip Girl, les agradecemos por los atractivos triángulos amorosos, las puñaladas por la espalda calculadas y la moda impecable que esta serie trajo a una nueva audiencia”, cerraron.

HBO Max no entró en mayores detalles del por qué cancelaron Gossip Girl, sobre todo tomando en cuenta que la actual segunda temporada contó con mejores críticas que el ciclo anterior. Un ejemplo de ello es que Rotten Tomatoes consigna que los episodios lanzados en diciembre cuentan con una aprobación del 100%, mientras que el primer ciclo de 2021 solo llegó al 69%.

Desde el portal Deadline apuntan a que no fue algo financiero lo que motivó la decisión de la plataforma de streaming, sino que “no pudo romper la forma en que HBO Max revivió otra serie como sí lo hizo con Pretty Little Liars“.

Las declaraciones del showrunner de Gossip Girl

Quien también tuvo algo que decir al respecto, fue Joshua Safran, showrunner y productor ejecutivo de Gossip Girl, sobre la decisión que tomó HBO Max.

A través de sus redes sociales quiso compartir el “chisme” de las últimas horas. “Es con el corazón más apesadumbrado que tengo que anunciar que Gossip Girl no continuará en HBO Max“, comenzó señalando.

“Los productores ejecutivos y yo siempre estaremos agradecidos con la compañía y el estudio por su fe y apoyo; los escritores por sus cerebros tortuosos y su diestro talento; el elenco de superestrellas por ser el más grande de los colaboradores y amigos; y al equipo por su arduo trabajo, dedicación y amor por el proyecto. Honestamente, este fue el mejor set en el que he trabajado, de arriba a abajo“, agregó.

Para tranquilidad de los fanáticos de Gossip Girl, Joshua Safran aseguró que “actualmente estamos buscando otro hogar“, pero reconoció que “eso podría resultar una botella cuesta arriba, y si este es el final, al menos salimos en lo más alto de las alturas“.

“Gracias por mirar, y espero que sintonice el final el próximo jueves para ver cómo se une todo“, indicó.

De igual manera, el showrunner de Gossip Girl dejó abierta la puerta ante un posible regreso. “Muchas gracias a todos los fans de todo el mundo. Son la razón por la que volvimos en primer lugar, y quién sabe, tal vez la razón por la que nos volvamos a encontrar“, cerró.