“Yo no pesco”: modelo se refiere a los comentarios de Alejandro Fernández en Viña 2023

22 de Febrero de 2023

La modelo Rubia Soares le bajó el perfil al coqueteo que recibió de parte de Alejandro Fernández en el Festival de Viña del Mar 2023.

Alejandro Fernández, cantante mexicano, fue uno de los protagonistas de la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2023.

Pero más allá de su show, el intérprete fue duramente cuestionado por los coquetos y descarados comentarios que lanzó hacia la modelo del certamen, Rubia Soares.

Cuando la mujer se acercó para entregarle la Gaviota de Plata, Alejandro Fernández le dijo sin tapujos y tomando su mano: “Ay, qué gaviotota. ¿Tú eres la morenaza gaviota?“. Como si fuera poco, aseguró que “algo me está temblando entre las piernas“.

Posteriormente, Rubia Soares volvió al escenario tras el bis para entregarle la Gaviota de Oro y el “joteo” continuó.

En redes sociales, Alejandro Fernández fue duramente cuestionado por su actitud “machista” frente a la modelo, e incluso los propios animadores del Festival de Viña del Mar 2023 fueron cuestionados por no detenerlo.

La aclaración de la modelo de Viña 2023

Hora después de lo ocurrido, la modelo Rubia Soares se refirió al coqueteo por parte de Alejandro Fernández, bajándole completamente el perfil.

“La gente puede opinar lo que tenga ganas. Yo soy mucho más relajada en ese sentido. Yo no pesco“, declaró a BioBioChile.

En esa misma línea, explicó que “a gente se pone como no, es que la modelo, es que la están denigrando. No pasa nada. Yo soy modelo, yo trabajo de esto, yo me dedico hace años a hacer esto. Para mí ese comentario no me afecta en nada”.

“Si las personas se lo tomaron mal, pucha, yo no. Es una anécdota, es chistoso. Todas las cosas se deben tomar con humor, uno no puede ser tan grave en la vida, con todo, si no se pelearía con todo el mundo, ¿o no?”, sostuvo la modelo Rubia Soares.

Incluso, la mujer reconoció ser fanática de Alejandro Fernández. “Estaba muy emocionada (de entregarle el premio), porque además me encanta Alejandro Fernández. Yo estaba detrás del escenario coreando todas las canciones porque me encanta. Fue súper divertido y me cayó súper bien”, cerró.