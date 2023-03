Daniela Aránguiz reveló el mensaje que recibió de Raquel Argandoña tras bajarse de café concert

13 de Marzo de 2023

Daniela Aránguiz se comunicó con Raquel Argandoña luego de enterarse que se bajó de Las Indomables.

Daniela Aránguiz fue confirmada la semana pasada como la nueva integrante del café concert de Las Indomables que encabeza Patricia Maldonado.

Pero su llegada al show trajo coletazos. Tras darse a conocer la noticia, Raquel Argandoña anunció su salida, pese a llevar años trabajando con la ex panelista de Mucho Gusto.

Rumores apuntaron a que la animadora del estelar Tal Cual de TV+ dio un paso al costado, precisamente, por la llegada de Daniela Aránguiz, quien debutará el próximo 15 de abril en el Casino Enjoy de Santiago.

Sin embargo, ella misma aclaró que la ex pareja de Jorge Valdivia no era el motivo de su decisión, sino que quería priorizar su tiempo y algunos desafíos personales.

Durante este domingo, en un live con Cecilia Gutiérrez, Daniela Aránguiz volvió a referirse a la salida de Raquel Argandoña, reconociendo que “me sentí súper mal por esta cuestión, me dolió tanto cuando me contaron”.

Qué le dijo Raquel Argandoña a Daniela Aránguiz

En medio de eso, Daniela Aránguiz confirmó que se comunicó directamente con Raquel Argandoña para saber si su presencia en el café concert la motivó a salir.

“Yo hablé con la Raquel, le envié un mensaje diciéndole que por qué (se bajó), si es que ella tenía algún problema conmigo”, relató la ex Mekano.

Ante esto, continuó, la animadora le respondió: “Me dijo que no, que nada que ver, que no era por mí, que quería retomar su vida, pasarlo bien”, agregando que “me contó que tenía muchos otros trabajos y, por lo que le pasó, quería replantearse y hacer cosas que no le quitarán tanto tiempo, porque el teatro la tenía agotadísima”.