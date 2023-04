Sarah Paulson explica por qué Pedro Pascal es una de las personas más influyentes del mundo

13 de Abril de 2023

La Revista Time incluyó a Pedro Pascal en su lista anual de los más influyentes del mundo en la sección "Ícono".

José Pedro Balmaceda Pascal, conocido como Pedro Pascal, está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales y así ha quedado demostrado recientemente luego de que la Revista Time lo eligiera como una de las personas más influyentes del mundo.

El actor chileno no fue incluido en la categoría “Artistas”, sino que en la sección “Ícono” junto a otras personalidades como el rey Carlos III, Salman Rushdie, Ke Huy Quan y Jennifer Coolidge.

La encargada de entregar las razones para ubicar a Pedro Pascal en este listado fue nada más y nada menos que su amiga más cercana, la actriz Sarah Paulson, quien le dedicó sentidas palabras valorando

“Pedro Pascal es todo el maldito asunto. Lo siento, ninguna otra palabra servirá. Y no soy parcial, a pesar de saber durante 30 años lo que todos ustedes acaban de entender sobre Pedro: no estoy presumiendo, simplemente tuve la suerte de haber tenido su número de teléfono toda mi vida adulta. (Y no, no te lo daré)”, bromeó la actriz reconocida por participar en la saga American Horror Story.

“Poderoso, conmovedor, hilarante”

En ese sentido, Sarah Paulson destacó que Pedro Pascal es “poderoso, conmovedor, hilarante, tonto, capaz de tener las conversaciones más profundas, dispuesto a sujetarte el cabello cuando estás enfermo y tiene los hombros más anchos para apoyarse”.

“No es un producto, es real. Por eso ha aterrizado con tanta seguridad en el cosmos, con una fuerza tan demoledora. En realidad, no es a su forma de Adonis a lo que estás respondiendo. Es la belleza que lleva dentro“, agregó.

Por último, Sarah Paulson recalcó que la luz interior de Pedro Pascal “es tan brillante que tus ojos simplemente tardan un tiempo en adaptarse. Pero ahora que lo has visto, también lo sabes. Él es todo el maldito asunto“, cerró.