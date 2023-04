“Era mi momento de fama”: Julia Vial respondió con ironía a acusación de Mauricio Israel

14 de Abril de 2023

Julia Vial se tomó con humor lo ocurrido recientemente con Mauricio Israel.

Julia Beatriz Vial Cuevas, periodista y animadora de televisión, abordó recientemente la acusación que lanzó Mauricio Israel hace unos días en su contra.

En el programa Sígueme y te Sigo, el periodista deportivo recordó un hecho ocurrido en 2008 cuando ambos eran parte de La Red. Según su versión, la ex conductora de Hola Chile lo acusó de tener una deuda pendiente con el guardia del canal privado.

“Espero que Julia, y te lo digo mirándote a los ojos, que te sirva cuando vuelvas a estar arriba, ya que seguramente lo vas a conseguir, pues eres una tremenda profesional. No te olvides de lo que te acaba de pasar, para que nunca más trapees en el piso con alguien que lo esté pasando mal, te deseo mucha suerte”, le dijo el panelista del programa de farándula.

Ante las declaraciones de Mauricio Israel, Julia Vial respondió con ironía durante su paso por el programa Zona de Estrellas.

“Estoy indignada, muy enojada, mucho. Porque era mi momento de fama, y se apoderó de él. Hasta cuándo, hable de quien hable, habla de él. Loco yoyo, para. Me robó minuto de fama“, ironizó.

En esa misma línea, la periodista le envió “mucho amor (…) No entiendo su punto, su lógica. Yo no lo estoy pasando mal, a mí no me ha pasado nada, no entiendo a qué se refiere”.

La acusación de Mauricio Israel a Julia Vial

Ya más seria y entrando en materia, sobre la acusación que lanzó Mauricio Israel en su contra, Julia Vial aseveró que el periodista “dijo que eso no era cierto (la historia del guardia), que había inventado una historia, que me había subido un carro. Pregúntale a cualquiera en el canal que haya trabajado en esa época en La Red“.

Acto seguido y en modo zen, afirmó: “Le mando mucha luz, mucho amor, se está peleando con todo el mundo todos los días. Bajemos las revoluciones, estamos en tiempos complejos”.

Sobre su reacción al conocer las declaraciones de su colega, Julia Vial admitió que “me maté de la risa, fue como ¿Me estás molestando? (…) Yo sé quién soy. Altiro reconozco mis errores, me he mandado unos condoros gigante, y he ido a pedir perdón, voy, reconozco y voy a dar la cara cuando hay que dar la cara”.