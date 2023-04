“Donde quiera que esté…”: Fabrizio Copano dedicó irónica publicación a Checho Hirane

18 de Abril de 2023

Checho Hirane, en una entrevista, reveló por qué le es "repelente" Fabrizio Copano como persona.

Fabrizio Antonio Copano Vera, comediante, respondió a las recientes declaraciones que le dedicó Checho Hirane en el programa Not News de Vía X, donde no se refirió de buena manera a quien triunfó en la más reciente edición del Festival de Viña del Mar.

“Fabrizio Copano me es repelente como ser humano. Me ha matado como cinco veces en las redes sociales. ¡Murió Checho Hirane! Una vez casi le dio un infarto a mi familia, porque salió en todas las redes sociales, él me mata siempre”, comenzó señalando el locutor radial.

Según explicó, la enemistad con el humorista comenzó hace años y no es solo él, sino que su hermano, Nicolás Copano, tampoco es de su agrado. “Los dos Copano siempre me han tenido mala porque son muy de izquierda“, dijo.

“Una vez me invitaron a su programa a través de mi hija que es mi productora”, recordó Checho Hirane, y que en ese entonces “me empiezan a entrevistar. Y luego empiezan de atrás a correr con una foto de Pinochet un huevón detrás mío. Una encerrona huevona al peo, porque además cuando Pinochet dio el Golpe de Estado yo tenía 16 años”.

Checho Hirane insistió en que “hay toda una suerte de querer relacionarme con la cuestión de los derechos humanos y eso es maldito, porque yo en mi vida he matado una mosca”.

La respuesta de Fabrizio Copano a Checho Hirane

Tras conocerse las declaraciones de Checho Hirane en su contra, Fabrizio Copano se valió de su cuenta de Twitter para lanzar un irónico mensaje dedicado al locutor de Radio Agricultura y que hizo alusión a las veces que lo “mató” en redes sociales.

“Por respeto al dolor de sus cercanos tras su sensible fallecimiento prefiero no responderle a este señor. Espero que donde quiera que esté encuentre paz“, consignó el ex Club de la Comedia.