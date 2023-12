VIDEO – “El único que tiene que pedir disculpas eres tú”: Chama barrió con Luis Mateucci en el cara a cara

22 de Diciembre de 2023

La venezolana le dijo unas cuantas verdades al argentino, quien cambió rotundamente su actitud con ella por la llegada de Daniela Aránguiz.

Este jueves en Tierra Brava, se vivió un nuevo cara a cara en el que Chama no tuvo filtro alguno para barrer con Luis Mateucci luego de que le recomendara pedirle disculpas a Daniela Aránguiz, luego de que en su primera noche durmieran juntos.

“Me duele mucho lo que pasó, que le digas poco digna a Dany por dormir conmigo. Creo que podés pedirle disculpas”, le dijo el argentino, a lo que la venezolana reaccionó de inmediato y le acotó que “el único que tiene que pedir disculpas eres tú“.

Tras esto, Chama se paró en frente de Luis Mateucci para decirle unas cuantas verdades, como por ejemplo que a ella le dijo desde el principio que su relación con Aránguiz estuvo en duda por parte de él mismo, y que estando en el reality se lo había replanteado todo.

“Me contaste que ella tenía hijos, que tenía una vida diferente a la tuya y que no eran compatibles. Me dijiste que no me ibas a traicionar y que cuando ella llegara no sabías lo que ibas a hacer”, partió. “¡Le mentís a la Daniela y le mentís a ésta!”, se entrometió Pamela Díaz, sumándose a los reclamos de la venezolana. La discusión fue tan fuerte que Karla Constant tuvo que intervenir.