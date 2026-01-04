Hijos de Cristián Campos rompen el silencio y reiteran respaldo a Raffaella di Girolamo

Consultados sobre las razones para reiterar su respaldo a la denuncia de Raffaella di Girolamo contra Cristián Campos, Antonio confesó que “desde niño vi un patrón repetitivo de mentiras”.

Pedro y Antonio Campos rompieron el silencio para reiterar su respaldo a su hermana Raffaella di Girolamo y apoyar la denuncia por abusos sexuales que presentó contra Cristián Campos.

En entrevista con El Mercurio, los hermanos relataron que “nos enteramos del abuso sexual perpetrado hacia mi hermana grande en diciembre de 2022. Mi madre nos convocó a una reunión familiar a los cuatro”.

Antonio Campos detalló que “después de esta reunión que tuvimos, en la que lloramos y nos abrazamos, decidimos —Pedro y yo— hablar con Cristián, y una semana después ya lo habíamos convocado a mi casa”.

Por su parte, Pedro Campos reconoció que la conversación con su padre “fue brutal”, ya que “nosotros lo convocamos una semana después y expusimos lo que estaba pasando”.

“Nosotros dos siempre tratamos de mantener una conversación de un padre con sus hijos, una conversación familiar y lamentablemente él nunca estuvo a la altura de esa conversación”, indicó.

“Y hubo momentos en mi infancia que ningún niño debiese vivir, en donde desde muy pequeño en el computador familia, a la vista, había fotografías de corte erótico, pornográficas, de niñitas”, relató, agregando que eran “niñas no desarrolladas y desnudas”.

“Personas desconocidas. Pornografía de niñas desnudas y no desarrolladas. Y en ese momento podía darme cuenta de qué era una niña y una adulta”, planteó Antonio Campos, que precisó que eso ocurrió cuando tenía 12 años.

En tanto, Pedro Campos apuntó que buscaron sostener un diálogo con Cristián Campos, “pero lo que obtuvimos de vuelta no fue contención, no fue preguntarnos cómo estábamos, sino que fueron puras descalificaciones, fueron puros insultos por su parte, sobre todo contra nuestra hermana”.

“Se demoró poco en adoptar una actitud violenta. Rápidamente, epítetos como loca de m…, loca c…, ninfómana…Adicta al sexo, mitómana…”, indicaron los hermanos.

En esta línea, Cristián Campos les contestó que “si la situación fuera real, si él hubiese abusado de alguien, él habría abusado de esa niñita (hija de una ex pareja), que era mucho más linda que la Raffaella”.