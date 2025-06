Robert Downey Jr. se rinde ante Pedro Pascal: “Su éxito reafirma mi fe en nuestra industria”

Pedro Pascal tiene un intenso año 2025, ya que en un mes más, el 25 de julio, llega a las salas de cine de todo el mundo The Fantastic Four.

Robert Downey Jr. llenó de elogios a Pedro Pascal, con quien unirán fuerzas como parte de la nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel.

Downey Jr, quien en un primer momento dio vida a Iron Man y ahora será Doctor Doom, indicó a Vanity Fair, donde el chileno es portada de la edición de julio y además se realizó un perfil de su carrera, que “la lenta trayectoria de Pascal hasta convertirse en un nombre reconocido, en una racha de éxitos impresionantes, reafirma mi fe en nuestra industria”.

Esto se suma a sus papeles en The Last of Us, Eddington y la pronta a estrenarse Materialists, donde comparte roles con Dakota Johnson y Chris Evans.

En tanto, se espera que se enfrente a Robert Downey Jr en la nueva cinta de The Avengers: Doomsday, que verá la luz el próximo 1 de mayo de 2026.

Al respecto y consultado sobre si era uno de los nuevos miembros del equipo de Vengadores, Pedro Pascal se limitó a responder “no lo sé”.

“Soy más consciente del descontento con mi casting que con cualquier otra cosa que haya hecho. Es demasiado viejo. No está bien. Necesita afeitarse”, recordó Pascal tras ser anunciado como Reed Richards.

No obstante, el chileno tuvo palabras de agradecimiento para Robert Downey Jr, al expresar que “es tan generoso y acogedor que de inmediato uno deja de sentir miedo, hambre, ambivalencia”.