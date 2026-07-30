Fiestas Patrias de Perú: Pescados Capitales conmemora con una reinterpretación de los sabores que marcaron su viaje por el país

Cada 28 y 29 de julio, millones de peruanos celebran las Fiestas Patrias, una fecha que conmemora la independencia del país y que también se ha transformado en una oportunidad para poner en valor una de las gastronomías más reconocidas del mundo.

En ese contexto, el restorán de origen peruano Pescados Capitales decidió rendir homenaje a esa tradición a través de una nueva etapa culinaria inspirada en un viaje realizado por parte de su equipo a distintas regiones del Perú. El recorrido incluyó la costa, la sierra y la selva, visitando mercados, cocinas locales y preparaciones familiares para reconectar con ingredientes, técnicas y sabores que hoy forman parte de la nueva propuesta del restaurante en Santiago.

“La idea era volver al origen. Entender cómo se viven realmente esos sabores en Perú y traer esa inspiración a Santiago desde una lectura más contemporánea”, indica Fabián Silva, chef y director de Operaciones y Gastronomía de Pescados Capitales.

La propuesta incorpora ingredientes emblemáticos como cacao amazónico, ajíes tradicionales, hierbas frescas y técnicas históricas de la cocina peruana, combinándolos con pescados y mariscos chilenos de alta calidad para construir una experiencia que une ambas tradiciones gastronómicas.

Reinterpretando un clásico: el sour

El resultado es una carta donde clásicos peruanos son reinterpretados desde una estética actual, manteniendo la profundidad de sabores y estructuras tradicionales. Aparecen arroces de fondos intensos, platos marinos con guiños nikkei, versiones contemporáneas del chupe y preparaciones que buscan conservar la esencia de la cocina peruana, pero desde una experiencia más refinada.

“La tradición sigue siendo el corazón de nuestra cocina, pero hoy buscamos expresarnos desde un lugar más contemporáneo, más sensorial y más conectado con el producto”, dice Silva.

La celebración también se vive en la barra, donde el restaurante cuenta con más de diez variedades de pisco sour y maceraciones propias, una de las más grandes dentro del país, ofreciendo un recorrido por algunos de los destilados y sabores más representativos del Perú.

Con esta propuesta, Pescados Capitales busca que las Fiestas Patrias peruanas sean también una invitación para que el público chileno descubra la riqueza, diversidad e identidad de una cocina que continúa evolucionando sin perder sus raíces.