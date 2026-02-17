Boric envía carta al Papa León XIV para que medie en situación humanitaria de Cuba

El presidente Gabriel Boric confirmó que envió una carta al Papa León XIV para que medie ante la crisis humanitaria que enfrenta la población en Cuba.

Boric precisó que el documento fue entregado a través del Nuncio Apostólico en Chile, arzobispo Kurian Mathew Vayalunkal, luego de una reunión sostenida en el Palacio de La Moneda, en la que participó también la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos.

En la misiva, se expresó la inquietud de Chile “por las condiciones de vida de la población y se señaló que la situación que enfrenta actualmente Cuba ha adquirido una dimensión humanitaria preocupante, impactando directamente en el abastecimiento de alimentos, en la operación de hospitales, en el transporte público y en el suministro eléctrico”.

Además, se planteó que, “sin desconocer las diferencias políticas existentes, el bienestar humanitario debía situarse por sobre las disputas entre Estados”.

Asimismo, se dejó en claro en la carta del presidente Boric al pontífice que “cualquier salida sostenible requería avances concretos en materia de democracia y de derechos humanos. En ese marco, se transmitió la relevancia de avanzar en el respeto de las libertades fundamentales, incluyendo la situación de personas detenidas por motivos políticos, destacando que gestos en esa dirección podrían contribuir a generar un clima más propicio para el entendimiento y ofrecer una base políticamente viable para aliviar tensiones entre los distintos actores de la comunidad internacional”.