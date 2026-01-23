Secciones
Opinión

Que ningún niño pase el verano solo

Cuando la comunidad se articula, todos ganan. Y cuando los niños no quedan solos, Chile también se cuida un poco más.

Foto del Columnista Anne Traub
Anne Traub

En Chile, las vacaciones de verano no son iguales para todos. Mientras algunos niños descansan, viajan o van a colonias, miles quedan solos en sus casas, en la calle o frente a una pantalla, porque sus padres y madres simplemente no pueden dejar de trabajar.

Hoy, 2.500 niños, desde Iquique hasta Punta Arenas, viven una experiencia distinta: vacaciones acompañadas, leyendo y contenidos, gracias a Leer es Poderoso, de Fundación Familias Primero. No es un programa sofisticado ni caro. Es una red humana que funciona.

Es, en realidad, una red de apoyo público, privada y de la sociedad civil, que se articula desde la necesidad hasta la solución. Se sostiene gracias a personas muy distintas —jóvenes en misiones, dirigentas vecinales, adultos mayores, madres voluntarias e incluso las mamás de la Teletón— que entregan la misma oferta con enorme generosidad. Y también gracias a privados que creen en esta causa y se hacen parte con aportes concretos: recursos, materiales educativos, libros, colaciones y espacios de entretención que hacen posible que estos talleres funcionen con dignidad y calidad.

Algunos colegios abren sus puertas en vacaciones. Las municipalidades disponibilizan espacios, convocan a adultos mayores y articulan a los actores locales.

El SLEP Llanquihue se ha sumado, facilitando infraestructura y apoyo territorial para que estos talleres lleguen a más niños. Las sedes sociales de los barrios también se transforman en sedes de Leer es Poderoso, llevando la lectura y el cuidado al corazón de cada comunidad. Aquí ganan todos.

Ganan los niños, con vacaciones seguras, con sentido y con un espacio de aprendizaje afectivo. Ganan las madres y padres, que pueden trabajar tranquilos.

Ganan los adultos mayores, que vuelven a sentirse activos, útiles y comprometidos. Gana la comunidad, porque se tejen redes reales de cuidado.

Ganan las madres de la Teletón, que encuentran nuevas razones para sentirse desafiadas y protagonistas.

Ganan las madres de la comunidad, que sienten que aportan entre los suyos. Ganan los jóvenes en misiones o voluntarios de verano, que suman una experiencia transformadora a su paso por los territorios.

Lo que más impresiona no es solo el impacto en los niños, sino lo que ocurre alrededor: se activa la confianza, aparece la colaboración y se reconstruye algo que Chile necesita con urgencia: comunidad.

Hoy el desafío es escalar. No crecer como fundación, sino transferir la metodología, los materiales y la experiencia para que más personas se hagan cargo, en sus propios territorios.

Porque el objetivo es simple y urgente: que ningún niño en Chile pase sus vacaciones solo, en la calle o frente a una pantalla.

La filantropía se construye así: con confianza, colaboración y propósito compartido. No requiere grandes fortunas ni estructuras complejas.

Requiere personas dispuestas a hacerse cargo de lo que pasa al lado suyo. Cuando la comunidad se articula, todos ganan. Y cuando los niños no quedan solos, Chile también se cuida un poco más.

