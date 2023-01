Delincuentes maniataron y golpearon a adulta mayor en su casa en Pedro Aguirre Cerda

6 de Enero de 2023

Fueron dos delincuentes los que entraron a esta vivienda y lograron llevarse cinco millones de pesos.

Una mujer de 68 años fue maniatada y golpeada por dos delincuentes que irrumpieron en su casa durante la tarde de este jueves en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 18:00 horas, luego de que la víctima saliera a comprar pan. “Llegué a la casa, me puse a ver algunas cosas y sentí ruidos, como que estaban tirando algo (…) a esas alturas había subido al segundo piso, abrí las cortinas, me doy vuelta, y me agarran de la mano y me dan una vuelta, me tiran al piso, después me golpearon el hombro. Eran dos personas”, aseguró la mujer.

“Me tiraron al suelo, cortaron los cables del televisor, me amarraron las manos atrás, los pies a la altura de los tobillos, y (me dijeron) te voy a matar, dónde está la plata, venimos dateados“, relató. “Ahí hay plata, le dije yo, en la cómoda, para que se fueran”, agregó.

La mujer intentó tirar de los cables para intentar zafar, pero aún así mantenía los pies atados. “No podía moverme. Pero como pude, me arrastré hasta la ventana para pedir ayuda. Le gritaba a mis vecinos (…) pero parece que nadie me escuchaba, estaba sola”, lamentí.

En total, fueron cinco millones de pesos lo que los delincuentes lograron sustraer de esta casa en Pedro Aguirre Cerda, además de un computador.

Desde Carabineros, el teniente Fernando Hormazabal de la Prefectura Santiago Rinconada, aseguró que se está levantando evidencia y realizando todos los peritajes correspondientes para dar con el paradero de los delincuentes.

Protesta en Pedro Aguirre Cerda

La situación vivida por esta adulta mayor en su casa, provocó una protesta por parte de vecinos de Pedro Aguirre Cerda, la que se extendió por varias horas.

A raíz de esto, el director de Seguridad Pública de la comuna, Sharun Uttamchandani, aseguró que durante la tarde se recibió un reporte “de que una familia había sido víctima en su domicilio de un vilento y cobarde robo, donde fueron sustraídos montos importantes de dinero y además fue la puerta forzada”.

“Hoy hay una escasez de policías no solo acá en la comuna, sino que en todo Chile, sin embargo, en Pedro Aguirre Cerda hay un especial déficit de efectivos policiales. Hay carros municipales, pero hoy día no hay efectivos que los puedan manejar”, explicó.