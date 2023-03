Cómo un capitán del Ejército frustró encerrona en Vitacura: le sacó la puerta al auto de los delincuentes

28 de Marzo de 2023

Delincuentes dejaron abandonado el vehículo dañado, el que tenía encargo por robo en Huechuraba.

Un capitán del Ejército logró frustrar una encerrona durante la madrugada de este martes en la comuna de Vitacura, al oriente de la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de Kennedy Lateral con Benito Juárez, momento en que fue interceptado por dos vehículos de los cuales descendieron tres delincuentes con armas de fuego.

El capitán Sebastián Jara, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Andes, detalló que los antisociales “lo intimidan, lo amenazan y le golpean los vidrios con la finalidad de sustraerle el móvil”.

“Ante esto, la víctima realiza una maniobra evasiva, chocando a ambos vehículos y logrando avanzar un par de metros para huir de los antisociales”, añadió.

Fue en medio de eso que, en “la desesperada reacción frente al robo, la persona que conducía este vehículo arrancó con su vehículo una de las puertas de un auto en que se movilizaban los antisociales“.

Los delincuentes dejaron abandonado el vehículo dañado, el que tenía encargo por robo con intimidación en la comuna de Huechuraba.

Carabineros destacó que en esta encerrona frustrada en Vitacura no se no se registraron disparos ni personas lesionadas y, hasta el momento, no existen detenidos.