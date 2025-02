“Si yo contaba, le iba a pasar algo a él y a mis papás”: la declaración de la denunciante de Francisco Pulgar

Actualizado el 20 de Febrero de 2025

Los hechos que relató habrían ocurrido en el verano de 2014, cuando ella solo tenía 14 años.

Compartir

El desaforado diputado Francisco Pulgar cumple actualmente la medida cautelar de prisión preventiva, luego de que el Juzgado de Garantía de Talca lo considerara un peligro para la sociedad, en el marco de la denuncia en su contra por violación de una niña de 14 años.

T13 accedió a los antecedentes de la indagatoria, entre los que se encuentra el testimonio de la denunciante, donde relata los episodios que vivió con el imputado.

El primero de ellos habría ocurrido en enero de 2014, cuando ella tenía 14 años, en la comuna de San Clemente, en la Región del Maule. En ese entonces vivía con sus padres, quienes tenían un parentezco con Pulgar, a quien llamaban Tío Panchi, cuyas visitas comenzaron a hacerse recurrentes.

“Recuerdo que el día 4 de enero del año 2014, el tío Panchi llego a la casa y me invitó a buscar un láser que por esos años estaban de moda, me comentó que debíamos ir al sector Los Álamos distante a un kilómetro de mi casa, yo le dije que sí, considerando que había bastante confianza, fuimos en su auto”, contó.

Una vez de regreso, se detuvo en un descampado, donde se habría concretado la primera agresión sexual arriba del auto. “Luego me dice que yo no debo contarle a nadie lo ocurrido y que si lo hago le podría pasar algo a él como a mis papás y que al llegar a la casa me bañara y cambiara ropa. Llegando a mi casa seguí cada una de las instrucciones de Francisco”, señaló.

Posteriormente, en marzo de ese mismo año, cuando entró a la Educación Media, la denunciante aseguró que Francisco Pulgar comenzó a contactarla vía telefónica para que se reunieran.

“Él me escondía en el asiento trasero del auto, me tapaba, y luego íbamos a un motel, no recuerdo el nombre, solo recuerdo que habían muchos gritos de niños; todo esto ocurrió aproximadamente en diez oportunidades (…) Él me hablaba por WhatsApp y me decía que cuándo nos íbamos a juntar y me reiteraba que si yo contaba, le iba a pasar algo a él y a mis papás”, afirmó.

El arma de Francisco Pulgar y el testimonio de un testigo

En la solicitud de desafuero contra Francisco Pulgar, la Fiscalía dio cuenta de un antecedente donde habría amenazado a la denunciante.

“(Pulgar) La amenazó escribiéndole Recuerda, lo que causó mucho temor a la víctima de que le ocasionara un mal a sus padres o a ella misma, toda vez que, en una oportunidad antes del mes de marzo de 2014 el imputado le exhibió un arma de fuego que él mantenía en su poder, evento intimidante que la víctima siempre recordaba”, expusieron en el documento.

En la carpeta investigativa, también se incluyó el testimonio de un testigo: “Me enteré por ella en enero del año 2020 aproximadamente, no obstante, desde hace algún tiempo yo ya venía sospechando de algunas conductas, como por ejemplo, en varias ocasiones despertaba llorando y muy asustada en las noches, al preguntarle ella simplemente me decía que eran pesadillas, lo cual por supuesto nunca le creí”.