“No queremos estar como Venezuela”: ministro Gajardo se suma al debate sobre la pena de muerte

Actualizado el 14 de Marzo de 2025

El ministro de Justicia se mostró en contra de la pena de muerte, abogando por los tratados internacionales firmados por el país.

Compartir

El debate por la pena de muerte sigue marcando agenda esta semana. La candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, comenzó la discusión pública a raíz del asesinato de un matrimonio en Graneros. “Se podría abrir una conversación sobre el tema“, postuló la ex alcaldesa, más allá de que Chile no pueda reponer la sentencia por tratados internacionales.

Luego de que distintas figuras políticas se pronunciaran sobre la pena de muerte, hoy salió a posicionarse el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC).

“No es posible reponer la pena de muerte salvo que nos salgamos de los convenios internacionales que hemos suscrito. Nosotros hemos suscrito dos convenios internacionales en esta materia: la Convención Americana de Derechos Humanos y el protocolo adicional sobre pena de muerte”, comenzó explicando el ministro en conversación con Radio Quiero de Antofagasta.

“Nuestro país, para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, se ha comprometido de buena fe a que no va a reponer la pena de muerte. Por lo tanto, la dimensión normativa es una discusión cerrada“, agregó. Además, el titular de Justicia definió los acuerdos como “pisos civilizatorios” que aportan a “mejorar la democracia y la protección de los derechos humanos en América”.

Fue ahí cuando Gajardo aludió a Venezuela como un caso que no se debería seguir: “Los países que se han salido son países que no consideran eso, como Venezuela. Yo creo que nosotros no queremos estar en ese orden de países”.

“Si uno considera que el valor de la vida es efectivamente esencial en cualquier democracia y en cualquier sociedad, uno puede discutir respecto a el tipo de sanción que va a tener la persona“, dijo el ministro, refiriéndose al valor ético dentro de la discusión. “Atribuirle al Estado la posibilidad de quitarle la vida a alguien tiene gran impacto. Al menos nuestro sector político no considera aquello”, añadió.

Recordó a Piñera

Gajardo, además, aprovechó de recordar la posición de Sebastián Piñera dentro del debate de la pena de muerte. “Es bien importante decir que en el gobierno del presidente Piñera se dio esta discusión y el presidente Piñera también dijo yo no estoy disponible para reponer la pena de muerte en Chile“, indicó.

La mención del fallecido presidente tiene como antecedente el acto conmemorativo por los 15 años del primer gobierno de Piñera realizado el pasado martes. En esta ceremonia, Cecilia Morel, ex primera dama, entregó su apoyo a Evelyn Matthei para seguir el legado piñerista.

“El Estado nunca puede pasar el límite de quitarle la vida a una persona. Lo podemos sancionar con presidio perpetuo, y esa es una discusión”, finalizó el ministro Jaime Gajardo.