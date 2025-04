VIDEO – La polémica que enfrentó a Evelyn Matthei con el Gobierno por las cámaras de seguridad del Estadio Nacional

La candidata presidencial cuestionó que el recinto no tenía ninguna, pero desde el Ministerio del Deportes se encargaron de desmentirla.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, realizó una visita al Estadio Nacional en los últimos días, junto al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

En la oportunidad, la ex alcaldesa de Providencia, en medio del debate por la violencia en los estadios, cuestionó que en el recinto deportivo no había “ni una sola cámara, ni una, ni una”.

“Hay cualquier cantidad de infraestructura, alta, baja, que podrían tener reconocimiento facial, que podría mirar de lejos si viene una andanada, todo. No hay nada, ni lo más mínimo, es una vergüenza“, agregó.

Ante sus declaraciones, desde el Ministerio del Deporte salieron a responder a Evelyn Matthei asegurándole que el Estadio Nacional “cuenta con 322 cámaras de seguridad, que controlan los accesos e infraestructura deportiva del recinto”.

“Estas cámaras son monitoreadas por circuito cerrado de televisión (CCTV) que tiene monitoreo las 24 horas durante los siete días de la semana”, agregaron.

Horas más tarde, se publicó un registro captado en el recinto deportivo y que está ubicado en el sector de la entrada por Avenida Grecia. En el archivo se puede ver la pauta de prensa que encabezó Matthei junto Sichel, derribando su crítica con esto como prueba.

Aún así, Sichel quiso aclarar que a lo que se refrería la abanderada de Chile Vamos, es que no existen cámaras de seguridad en le Estadio Nacional con reconocimiento facial.

“Eso es lo que dijimos. Que el estadio grabe en diagonal vereda, no sirve para prevenir delitos. Al final me preocupa que desde el Gobierno no están preocupados de la seguridad, sino de hacer política”, indicó.