“Se están manipulando pruebas”: Luis Hermosilla criticó al Ministerio Público al dejar Capitán Yáber

El abogado Luis Hermosilla criticó duramente al Ministerio Público al abandonar la tarde de este viernes el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago cambiara la cauletar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total, en el marco del Caso Audios.

Tras casi nueve meses tras las rejas, el imputado por delitos tributarios y lavado de activos cuestionó con dureza los procedimientos tanto de las fiscalías como de algunos persecutores, a la vez que defendió su inocencia al plantear que “no he cometido delitos“.

Tras valorar el fallo del tribunal de alzada capitalino, Luis Hermosilla no dudó en reprobar el actuar del Ministerio Público en su caso, a la vez que aseveró que el actuar de algunos fiscales “lleva a tiempos peores a los que dieron inicio a la reforma procesal“.

“Lamentablemente en Chile, después de 25 años de reforma procesal penal, hay una institución que no ha sido revisada ni en sus procedimientos ni en sus comportamientos, que es el Ministerio Público“, argumentó.

Luis Hermosilla emplazó a la Fiscalía a llevarlo a juicio oral al dejar el Anexo Capitán Yáber

En esa línea, manifestó que “hoy día se está, en muchos casos, manipulando pruebas, manipulando declaraciones, se está tratando de inculpar a gente que es inocente y no se está haciendo lo único que tienen que hacer, que es llevarnos a todos quienes se nos hace una imputación penal, a un juicio oral”.

Al abandonar Capitán Yáber, Luis Hermosilla fue categórico al sostener que “yo emplazo a la Fiscalía de Las Condes a que me lleven a juicio oral“.

“Estoy seguro que no he cometido delitos y que un tribunal oral, dando todas las posibilidades de acceso al debido proceso, va a exculpar cualquier imputación que se me pueda hacer”, complementó.

También manifestó que “hay mucho daño que se causa con aquello que es, o podríamos llamar, la justicia de matinal. Esa justicia de matinal que tiene a abogados de matinal que se dedican a estar todas las mañanas hablándole a la gente desde sus estudios de televisión y con una opinión absolutamente infundada, desconociendo los antecedentes mínimos de cada caso“.

Luis Hermosilla además criticó las condiciones en las que permanecen quienes se encuentran recluidos en el Anexo Capitán Yáber: “En este minuto ustedes me ven saliendo con dos parkas porque el frío que hay adentro es muy grande“, recalcó.

A la vez, el abogado recalcó el hecho de que en el recinto penitenciario “no hay mesas de pool, no hay mesas de ping pong“.