PDI aún no puede detenerlo: el desconocido paradero de Martín de los Santos

El sujeto acusado de agredir a un conserje en Vitacura debe cumplir con la prisión preventiva por orden del tribunal, pero aún no logran encontrarlo

Martín de los Santos Lehmann, acusado de agredir a un conserje de 70 años en la comuna de Vitacura, estuvo de manera telemática este lunes en su reformalización, donde, además de enfrentarse con la jueza, se dictó la prisión preventiva en su contra.

En ese momento, presuntamente, el sujeto de 34 años se encontraba en un domicilio ubicado en Pichilemu, en la Región de O’Higgins. Pero cuando la Policía de Investigaciones (PDI) llegó a buscarlo para que iniciara la medida cautelar, nadie respondió.

Hasta la mañana de este martes, la institución confirmó que no ha logrado dar con el paradero del imputado y una de las hipótesis que toma cada vez más fuerza, es que se encontraría fuera del país.

La principal prueba que se tiene es una mensaje que el propio Martín de los Santos publicó en sus redes sociales con motivo de un live en el que hablaría de su caso. “Por desfase horario del país donde me encuentro, el live se realizará a las 21:00 horas de Chile“, señaló en sus cuentas.

“Gracias a todos los que ya están conectados. Este cambio es importante para que todo salga con la presencia y el foco que merece“, agregó.

El miedo de la familia del conserje agredido

El desconocido paradero de Martín de los Santos tiene preocupada a la familia del conserje agredido. Así lo manifestó su esposa, María Vidal, en conversación con Mucho Gusto.

“Lo que nosotros pensamos es que él salió de Chile desde el momento en que se pidió la reformalización, porque sabía a lo que iba. Él debió haber quedado desde el primer momento en prisión preventiva”, planteó.

Para ella, “en ningún momento estuvo en Pichilemu. Si es que vino, fue a firmar y después volvió a desaparecer. Pero yo encuentro que no es justo lo que se hizo”. Además, recalcó que “con esto de que a él no lo encuentran, nosotros no estamos tranquilos, porque hay mucha gente de alguna u otra manera que pueden venir a hacer algo. Nosotros estamos solos, vivimos solamente con nuestro hijo Carlos”.