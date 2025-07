Carabineros en la mira de Contraloría: dejaron pasar 626 vehículos con encargo por robo durante fiscalizaciones

Además, funcionarios policiales no detuvieron a 144 personas con orden de detención por abuso sexual, tráfico de drogas o porte ilegal de armas.

La Contraloría General de la República publicó un nuevo y contundente informe el cual aborda la labor que cumple Carabineros, dando cuenta de varias irregularidades durante fiscalizaciones a automovilistas en la Región Metropolitana.

El documento da cuenta de que sus resultados corresponden a procedimientos realizados por la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial entre enero del 2023 y junio del 2024.

Ahí se comprobó, por ejemplo, que no se retiraron de circulación 626 vehículos que estaban con encargo por robo. A eso se suma que 144 personas que tenían órdenes de detención, al estar prófugas, por diferentes delitos como abuso sexual, tráfico de drogas o porte ilegal de armas, no fueron aprehendidas.

Por otro lado, quienes estaban a cargo de estas fiscalizaciones emitieron 869 citaciones por infracciones que debían derivar en el retiro de los vehículos, lo que no se realizó. Tampoco consultaron al Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SUEV) en 145 oportunidades, por lo que no corroboraron si los vehículos que estaban controlando eran robados o no.

Ministerio Público investigará irregularidades

A raíz de estos hechos, Contraloría ordenó la realización de un sumario interno en Carabineros y remitió todos los antecedentes al Ministerio Público, para que se investiguen presuntos delitos de obstrucción a la justicia por parte de funcionarios.