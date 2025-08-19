Ministro de Justicia: “Las fugas son tan excepcionales que representan menos del 0,006%”

Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos, compareció ante el Congreso para referirse a la fuga de tres reos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso.

Tras un paso por el Senado, el secretario de Estado tuvo palabras para este hecho, aseverando que “aquí las responsabilidades individuales de aquellos funcionarios y funcionarias que no estén cumpliendo adecuadamente sus funciones, que no estén aplicando los protocolos internos, se harán valer con denuncia penal. Se hizo una denuncia general y se están evaluando eventualmente presentación de acciones individuales”.

Respecto a gobiernos anteriores, el ministro Gajardo precisó que “hemos mejorado el control de nuestros establecimientos penitenciarios y eso se puede medir en la cantidad de personas que han muerto por riña, en cantidad de motines. Tenemos menos incidentes de este tipo que los que había en gobiernos anteriores, a pesar de que tenemos un 40% más de población privada de libertad”.

En esta línea, el titular de Justicia dejó en claro que “las fugas son tan excepcionales que representan menos del 0,006% de las personas que circulan en el sistema penitenciario”.

Estas declaraciones no cayeron bien en la Cámara de Diputados, ya que el presidente de la Comisión de Constitución, Jorge Alessandri (UDI), indicó que “si la única explicación del ministro es que están mejor que los gobiernos anteriores, de verdad que esto suena a interpelación o acusación constitucional. Si los gobiernos llegan a mejorar las cosas, los gobiernos llegan a que no se les arranquen los presos”.

“Y cuando se arrancan los presos, resulta que no hay ni una reunión el sábado, no hay ninguna reunión el domingo y uno se pregunta dónde está el presidente de la República llamando a una reunión de emergencia”, mientras que “hay un oficial de Gendarmería que en el punto de prensa le echa la culpa a la niebla y sigue en su cargo”, cuestionó el diputado Alessandri.