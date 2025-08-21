Tragedia en Avellaneda: Elizalde se reúne con Bullrich y expresa preocupación por chilenos afectados

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se reunió con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, para analizar los pasos a seguir tras los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y la U de Chile, que dejaron varios heridos y decenas de detenidos.

De acuerdo con lo informado desde Buenos Aires, en el encuentro ambas autoridades acordaron constituir una mesa de trabajo, con el propósito de erradicar la violencia en los estadios, en el marco de los memorándum y protocolos que han sido suscritos por Chile y Argentina, a fin de evitar que quienes hayan cometido hachos de violencia ingresen nuevamente a estos recintos deportivos.

Luego de la reunión, el ministro Elizalde manifestó que “en el caso del Gobierno de Chile, hemos sido explícitos que hay que distinguir y, por lo tanto, si una persona participa de un hecho de violencia, lo que corresponde es que sea detenida y puesta a disposición de la justicia. Eso se llama Estado de Derecho“.

A continuación enfatizo que “bajo ninguna circunstancia podemos tolerar linchamientos. Eso se llama barbarie“.

Sostuvo que el trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad trasandino “nos va a permitir un trabajo conjunto entre el gobierno de Chile y el gobierno argentino, para redoblar nuestros esfuerzos que nos permitan tener mayores éxitos en la erradicación definitiva de la violencia en todos los espectáculos deportivos y, particularmente, en el fútbol“.

La preocupación de Elizalde por los chilenos afectados por hechos de violencia

En la oportunidad, el ministro del Interior le manifestó a Bullrich su preocupación por las condiciones en que permanecen los ciudadanos chilenos que resultaron afectados por los desmanes ocurridos en el Estadio Libertadores de América.

“Vamos a acompañar a los chilenos que están internados en distintos centros hospitalarios. Estamos preocupados por sus condiciones de salud. Obviamente esperamos que reciban la mejor atención”, recalcó Elizalde.

Dijo que también estará alerta al “trato que se está dando a las personas que actualmente están privadas de libertad, para efectos de que se respeten todas sus garantías. Entendemos que Argentina es una democracia, es un Estado de Derecho”.

En tanto, tras la cita con Elizalde la ministra Patricia Bullrich reconoció que “nos sorprende, y eso lo hemos comentado en la reunión, que solamente haya detenidos del lado chileno“.

Aseveró a la vez que se está “en la tarea de la identificación de los barrabravas del Club Atlético Independiente que fueron parte del espectáculo violento“.

Planteó además que “la fuerza de seguridad, en número de 800 miembros, debía actuar antes, cuando se tiró la primera piedra, para evitar lo que sucedió después, que terminó en un espectáculo deplorable, violento, con detenidos y con heridos, algunos de gravedad”.