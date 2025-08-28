Recibió el alta en Argentina: la complicada operación que le espera al hincha de la U que cayó al vacío

Gonzalo Alfaro, a dos semanas de los violentos hechos ocurridos en Avellaneda, iniciará el proceso para regresar al país y en tres meses deberá volver al quirófano.

Gonzalo Alfaro, el hincha de la Universidad de Chile que cayó al vacío en medio de los violentos hechos ocurridos en Avellaneda durante el partido con Independiente, recibió el alta médica en Argentina tras dos semanas hospitalizado.

“Estamos llenos de felicidad, porque nos han dado la muy buena noticia de que le han dado el alta a Gonzalo”, reveló Marcial Alfaro, su padre, en conversación con El Observador.

Ahí detalló que “los facultativos del hospital lo han autorizado de forma escrita para que pueda viajar en avión de regreso a Chile. Se están gestionando los pasajes para nuestro regreso”.

Pero a Gonzalo Alfaro aún le queda todo un proceso de recuperación tras la caída que sufrió a varios metros de altura en el estadio de Independiente. Su padre reveló que en los próximos meses deberá someterse a una complicada cirugía.

“Gonzalo quedó con una cavidad en su cráneo debido a la lesión que sufrió, para lo cual deberá ser intervenido quirúrgicamente para colocar una prótesis que recubra este orificio en tres meses más”, explicó.

La buena noticia del hincha de la U ocurre luego de que esta semana se diera a conocer un audio con sus primeras declaraciones tras lo ocurrido. “Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente“, decía en el archivo.