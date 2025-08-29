La defensa de Johannes Kaiser a Natalia Valdebenito tras chiste: “Justicia se pasó 10 pueblos”

Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, salió en defensa de Natalia Valdebenito, luego que la Justicia prohibiera a la comediante a contar chistes relacionados con los mineros fallecidos en El Teniente.

Esto, luego que la Corte de Apelaciones de La Serena estableciera que Valdebenito deberá “abstenerse de realizar mofas o rutinas de humor, en espectáculos públicos que utilicen como base la tragedia ocurrida el día jueves 31 de julio de 2025 en la mina El Teniente”.

La medida del tribunal de alzada responde al recurso de protección presentado por la familia de uno de los mineros malogrados, que cuestionó el chiste que contó la humorista en uno de sus shows a principios de agosto.

En aquella oportunidad, Natalia Valdedenito aseveró que era “la única persona contenta de que pasara lo de los mineros”, haciendo alusión al conflicto que la enfrentaba con José Miguel Villouta.

Ante esta situación, Johannes Kaiser planteó que “la Justicia se está pasando 10 pueblos. Valdebenito tendrá que enfrentar la sanción social por sus dichos, pero la censura de la opinión, del humor, de la investigación o de la prensa, no puede ser tolerada, especialmente si proviene del Estado”.

El todavía diputado PNL recalcó que “la libertad de opinión sirve para proteger opiniones impopulares y desagradables, no para que se pueda decir lo que ya es socialmente aceptado”.