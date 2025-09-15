Todos los detalles del salto de paracaidistas con el que se dará inicio a la Parada Militar 2025

La jefatura del salto de paracaidistas con el que se dará inicio a la Parada Militar 2025 está a cargo del capitán Óscar Fuentealba.

Un salto libre de paracaidistas marcará este viernes 19 de septiembre el inicio de la Parada Militar 2025, la última encabezada por el presidente Gabriel Boric, en el marco de la celebración de los 60 años de esa rama del Ejército de Chile.

De acuerdo con lo informado por la institución castrense, en la actividad tomarán parte integrantes de distintas agrupaciones de la Brigada de Operaciones Especiales (BOE) Lautaro.

A través del Salto Libre Militar se “rememorará el exitoso despliegue realizado en 2015, cuando efectivos de la misma brigada descendieron desde una aeronave a más de 3.300 metros de altura, aterrizando con precisión frente a la tribuna presidencial“, detalló el Ejército.

Los detalles del salto de paracaidistas que dará inicio a la Parada Militar 2025

Según precisó la institución, en el Salto Libre Militar tomarán parte 21 paracaidistas, los que abordarán “un CN-235 de la Brigada de Aviación Ejército (BAVE)”.

“Desde allí, se lanzarán en formación para aterrizar en una zona delimitada de 50 metros de largo por 80 metros de ancho, justo frente a la tribuna de autoridades“, en una operación que deberá completarse en un tiempo máximo de cinco minutos y 40 segundos, “bajo condiciones estrictamente controladas y con altos estándares de seguridad”, indicó el Ejército.

La jefatura del salto está a cargo del capitán Óscar Fuentealba, de la Agrupación de Comandos N° 12 Galvarino, quien detalló que “se convocó a cerca de 28 paracaidistas, y quienes fueron seleccionados lo lograron gracias a su desempeño profesional y destacada trayectoria en el paracaidismo“.

Entre los efectivos seleccionados para el salto en paracaídas destaca la presencia de la mayor Camila Orellana, quien será la primera mujer en sumarse, un hecho que el Ejército calificó como “una muestra concreta de igualdad de condiciones”.