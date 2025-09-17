Pese a la objeción de Contraloría hace dos años: Zapallar instaura toque de queda para menores de edad en Fiestas Patrias

El alcalde de la comuna defendió la medida argumentando que busca evitar que los menores de edad se vean expuestos a situaciones de riesgo.

La Municipalidad de Zapallar confirmó que durante las celebraciones de Fiestas Patrias se reactivará el toque de queda para menores de edad. Esta ordenanza, restringe la circulación sin la compañía de un adulto después de la medianoche.

La medida, anunciada por el alcalde Gustavo Alessandri (IND-RN) forma parte del plan de seguridad de la comuna el cual también incluye vigilancia con drones, control de accesos por tierra, lectores de patentes y patrullajes reforzados.

El jefe comunal, con respecto a la restricción del tránsito de niños y adolescentes después de las doce de la noche, señaló que “la seguridad parte en la casa, y en las calles la garantizaremos con tecnología, prevención y presencia permanente del municipio”.

Además, indicó que con el toque de queda en Zapallar, se busca evitar que los menores de edad se vean expuestos a situaciones de riesgo tanto en fiestas como en playas y centros nocturnos. Sobre todo tomando en cuenta de que la población en la zona aumenta considerablemente estos días.

El alcalde Alessandri recurre a esta medida luego de que en 2023, la Contraloría la impugnara porque excedía las atribuciones del municipio. En ese entonces apuntaron a que la restricción a la libertad de desplazamiento es una materia reservada exclusivamente a la ley.

“No procede que se regule por una ordenanza (…) restricciones o limitaciones a la libertad individual de los adultos y menores”, indicó el organismo en ese entonces.