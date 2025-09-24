Reforma al sistema de notarios y conservadores de bienes: cuáles son los cambios más importantes

La ley que reforma las notarías entrará en vigencia en marzo del próximo año, para que los notarios, archiveros y conservadores cumplan con sus nuevas obligaciones.

El vicepresidente Álvaro Elizalde encabezó en La Moneda la promulgación de la reforma que actualiza el sistema notarial y registral, la que entrará en vigencia en marzo del próximo año.

La nueva ley modifica los aspectos orgánicos y funcionales del sistema de notarías en temas como el límite de la edad para ejercer el cargo, así como la fijación de las tarifas máximas que pueden cobrar por los trámites.

Durante la ceremonia realizada el martes en el Patio de Las Camelias, Elizalde valoró la capacidad del Ejecutivo y los legisladores de alcanzar acuerdos para concretar la reforma, ya que “no solo aportaron con su voto, sino que también con el enriquecimiento y perfeccionamiento de la iniciativa durante el trámite legislativo“.

Respecto del plazo de seis meses para que entre en vigor la ley, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que se debe a que “los notarios, archiveros y conservadores van a estar sujetos a un conjunto de nuevas obligaciones. Así que tienen estos seis meses para poder cumplir con todas estas nuevas obligaciones“.

“Por ejemplo, todos los notarios y archiveros y conservadores del país van a tener que tener una página web donde establezcan con claridad los horarios de funcionamiento, sus tarifas y que den cuenta de los detalles de la prestación del servicio”, complementó.

Los cambios más importantes de la reforma al sistema de notarías

Según explicó el Ejecutivo, seis son los cambios más relevantes que incorpora la reforma que actualiza el sistema notarial y registral.

Se trata de: